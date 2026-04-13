Da lunedì 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, debutta la nuova stagione de I Cesaroni – Il ritorno, composta da dodici episodi e ambientata nello storico quartiere romano della Garbatella, con la regia e l’interpretazione di Claudio Amendola. Tra le novità più interessanti spiccano le partecipazioni speciali di Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, che appariranno nei panni di sé stessi arricchendo la trama con momenti originali e contemporanei. Bonolis sarà coinvolto in una scena ambientata nella celebre bottiglieria insieme a Giulio Cesaroni, dando vita a un’interazione spontanea e vivace, mentre Rovazzi entrerà nel mondo musicale della serie collaborando con Marco Cesaroni, ora produttore discografico alle prese con un nuovo progetto artistico.

“I Cesaroni – Il ritorno”, intervista esclusiva a Lelia Paglia

Tra le new entry della serie c’è Lelia Paglia. In occasione della presentazione della serie, noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. La giovane attrice ci ha parlato del suo personaggio, Sharon: “Dunque, tutti sanno che Marco ed Eva hanno una figlia, che oggi ha 16 anni, è tornata a vivere in Italia e si trova ad affrontare la realtà dell’adolescenza romana, tra scuola e nuovi compagni di classe. Io interpreto una di queste compagne, ma all’inizio il rapporto con lei non sarà semplice, perché cercherò un po’ di metterle i bastoni tra le ruote. Tuttavia, chissà, potrebbe anche nascere una bella amicizia. Per quanto riguarda il mio personaggio, siamo piuttosto diverse: Sharon è una ragazza molto verace, una tipica “coatta” di Roma Sud, con un carattere forte e una personalità decisamente vivace. In alcuni aspetti ci somigliamo, ma per molti altri siamo davvero lontane”.

Lelia ha raccontato di essere diventata fan de I Cesaroni solo di recente: “In realtà ero appena nata quando è uscita la serie, essendo del 2005, quindi inizialmente non la seguivo. Però, nel momento in cui ho saputo di aver ottenuto il ruolo, ho recuperato tutte le stagioni e sono diventata anche io una grande fan”.

Sul set è stata diretta da Claudio Amendola. A tal proposito, Lelia ha raccontato: “È stato davvero bellissimo, perché lui era molto tranquillo e mi lasciava grande libertà, dicendomi di interpretare le battute a modo mio, improvvisare e sentirmi libera di sperimentare. Avere questa autonomia sul set è stato fantastico e, senza dubbio, la cosa che ho apprezzato di più di questo personaggio è stata proprio la possibilità di metterci qualcosa di mio”.