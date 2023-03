Arriva su Rai1 il film di genere documentario-biografico del 2023 che si intitola, “I cacciatori del cielo” diretto da Mario Vitale e interpretato da Giuseppe Fiorello nel ruolo del protagonista e Andrea Bosca in un ruolo di finzione. Il film è distribuito da Rai1. Scopriamo insieme la trama e quando in tv

I Cacciatori Del Cielo film autobiografico con Giuseppe Fiorello: quando in tv

In occasione dei 100 anni dell’Aeronautica militare, mercoledì 29 marzo 2023 in prima serata su Rai1 andrà in onda il film I cacciatori del Cielo. Un film che racconta la storia di Francesco Baracca a cui presta il volto Giuseppe Fiorello e di altri pionieri del volo come Pier Ruggero Piccio. Andrea Bosca, invece interpreta il meccanico Piovesan, un personaggio di finzione.

I Cacciatori del Cielo – Anticipazioni

I cacciatori del cielo 1915. Il pilota Francesco Baracca (Giuseppe Fiorello, 54), il comandante Pier Ruggero Piccio e il meccanico Bartolomeo Piovesan lavorano insieme a Santa Caterina (Udine), sede del primo reparto aerei da caccia. Grazie ai loro sforzi, il 7 aprile 1916 l’Aeronautica italiana ottiene la sua prima vittoria.

La storia di Francesco Baracca, tenente capo dell’Aeronautica nel docu- film che alterna immagini di repertorio alla fiction

Il film si propone di raccontare la storia di Francesco Baracca, tenete capo dell’Aeronautica, a cui presta il volto Giuseppe Fiorello, che già in passato ha vestito i panni di un militare nel film «Salvo D’Acquisto». Si ripercorre la storia umana e di vita di questo aviatore e della sua squadra. Il film è stato scritto da Pietro Calderoni e Valter Lupo, con la collaborazione di Mario Vitale: la consulenza storica è invece di Paolo Varriale.

Il film, che sarà un misto tra fiction e materiali di repertorio, racconta l’eroismo di questo tenente e dei suoi aviatori, nel corso della Prima Guerra Mondiale che gettarono le basi per la nascita dell’Aeronautica militare, il 28 marzo 1923. Con questo docu -film la Rai intende festeggiare i 100 anni della nascita dell’Aeronautica.

La produzione del film è affidata a Anele in collaborazione con l’Aeronautica Militare, Rai Documentari e la coproduzione dell’Istituto Luce Cinecittà ed il sostegno di Intesa Sanpaolo.

I cacciatori del cielo, la storia di Francesco Baracca: chi era questo eroe del cielo?

Francesco Baracca era un aviatore, nato il 9 maggio del 1888 che si distinse per le sue gesta eroiche in seno all’Aeronautica Militare. Fu promosso per merito, prima capitano e poi maggiore. Assunse il comando della 91° Squadriglia denominata “Squadriglia d’Assi” con cui vinse ben 34 combattimenti contro gli aerei nemici, diventando un eroe nazionale. Il suo soprannome era “l’Asso degli assi”, e deriva proprio dal primato da lui stabilito di maggior numero di vittorie aeree tra i piloti italiani della Grande Guerra. Morì a 30 anni il 19 giugno del 1918 nel corso di una missione sul Montello e tutto il Paese rimase sconvolto da quella perdita.

Il Cast de I cacciatori del Cielo

Nel film oltre a Giuseppe Fiorello troviamo:

Luciano Scarpa nel ruolo del Comandante Pier Ruggero Piccio,

nel ruolo del Comandante Pier Ruggero Piccio, Claudia Vismara, che presta il volto a Norina Cristofori, giovane cantante lirica, la donna amata da Baracca;

che presta il volto a Norina Cristofori, giovane cantante lirica, la donna amata da Baracca; Andrea Bosca nel ruolo di Bartolomeo Rocca, ruolo di finzione, del meccanico addetto alla manutenzione dell’aereo di Baracca.

Appuntamento quindi con il docu – film I cacciatori del Cielo, mercoledì 29 marzo 2023 in prima serata su Rai1.