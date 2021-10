I Bastardi di Pizzofalcone 3, tornano questa sera a partire dalle 21:20 su Rai1. La terza stagione continua il suo successo con oltre 4 milioni di telespettatori ad ogni puntata. Vediamo le anticipazioni della puntata chiamata “Sangue” in onda stasera.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: la trama del quinto episodio “Sangue” in onda stasera

L’episodio numero cinque de I Bastardi di Pizzofalcone 3 andrà ad indagare sulla morte di una commessa. La squadra di Pizzofalcone capitanata dall’ispettore Lojacono dovrà capire chi ha ucciso la ragazza e per quale motivo. Il titolo dell’episodio è “Sangue”.

Una rapina diventa un omicidio e la morte della ragazza susciterà l’interesse del vice-commissario Elsa Martini interpretata dalla giovane attrice napoletana Maria Vera Ratti. Il vice-commissario Martini entrerà in conflitto con l’ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassman, ma l’ispettore deciderà di indirizzare le sue attenzioni al caso principale della terza stagione: trovare chi ha fatto esplodere la bomba nel ristorante di Letizia e capirne, una volta e per tutte, i motivi.

Maria Vera Ratti, il nuovo vice-commissario de I Bastardi di Pizzofalcone 3

La new entry di questa stagione ci ha messo poco ad fare colpo sui telespettatori che si chiedono di chi sia la figlia. In molti, anche su Twitter, hanno ipotizzato che sia del Magistrato Diego Buffardi. Sarà proprio così?

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Maria Vera Ratti ha raccontato com’è stato entrare nel cast di una serie tv già rodata e di quanto Napoli sia una città speciale:

“Per me è stato facile. Io ero esattamente nelle condizioni del mio personaggio, che è giovane per la sua carica e si unisce a una squadra già formata. Sono entrata senza preavviso: è successo tutto velocemente, dal provino a quando mi sono ritrovata sul set con un gruppo di attori collaudato e che aveva avuto molto successo.

A Napoli sono cresciuta e poi ci ho lavorato tanto, adesso tornerò per una nuova serie. In realtà da adolescente non vedevo l’ora di fuggire via, infatti me ne sono andata prestissimo. Questo ritorno mi ha molto avvicinato alle mie radici, alla mia città e anche a me stessa”.

La serie tv I Bastardi di Pizzofalcone 3 è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e ha, da sempre, puntato sulla qualità della scrittura e il pubblico ne riconosce le sfumature. Tra romanzi e serie tv c’è coerenza e non è un elemento scontato.

Il cast de I Bastardi di Pizzofalcone 3

Alessandro Gassman (Giuseppe Lojacono)

(Giuseppe Lojacono) Carolina Crescentini (Laura Piras)

(Laura Piras) Massimiliano Gallo (Luigi Palma)

(Luigi Palma) Tosca D’Aquino (Ottavia Calabrese )

(Ottavia Calabrese ) Matteo Martari (Diego Buffardi)

(Diego Buffardi) Simona Tabasco (Alex Di Nardo)

(Alex Di Nardo) Gioia Spaziano (Letizia)

(Letizia) Gennaro Silvestro (Francesco Romano)

(Francesco Romano) Serena Iansiti (Rosaria Martone)

(Rosaria Martone) Antonio Folletto (Marco Aragona)

(Marco Aragona) Gianfelice Imparato (Pisanelli)

(Pisanelli) Matteo Martari (Magistrato Diego Buffardi)

(Magistrato Diego Buffardi) Maria Vera Ratti (Elsa Martini)

La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone è trasmessa su Rai1 ma anche in streaming su Raiplay. Ogni lunedì, in prima serata, in opposizione al Grande Fratello Vip.