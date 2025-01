L’eliminata alla 22esima puntata di Grande Fratello, Helena Prestes, lancia in lacrime un messaggio di addio al reality show e ritrova il sorriso perso con la modella amica, Dayane Mello.

Helena Prestes si sfoga, dopo l’addio al Grande Fratello: il videomessaggio in lacrime

Riattivatasi sui social X, Helena Prestes é tornata a parlare agli utenti nel web, fan e non solo, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Nella puntata del 13 gennaio 2025 del reality sulla convivenza nella Casa, Helena è stata decretata eliminata per il volere del pubblico, dopo essere diventata protagonista del caso mediatico della dura lite con Jessica Morlacchi.

Intervenuta in un primo videomessaggio lanciato da eliminata, via social, la brasiliana non ha lesinato lacrime di sfogo, palesando di avere con sé un bagaglio ghiotto di esperienza emotiva maturata nella Casa di Cinecittà:

“Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita -ha fatto sapere commossa, anche se segnata dal conflitto con Jessica Morlacchi costato ad entrambe l’uscita di scena dal reality-. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. Grazie a tutti voi per questo percorso“.

Nel frattempo, intanto, sono in molti tra i telespettatori attivi sui social a dirsi increduli dell’eliminazione subita da Helena al reality. Tra questi, in particolare l’ex gloria di Grande fratello vip 5 e attore, Alex Belli. In un nuovo intervento, tra i trend di discussione sui social, l’ex protagonista di Centovetrine ha infatti sottolineato la mole di supporto degli internauti che si rileva nel web, per la Prestes, nonostante il verdetto del televoto eliminatorio della 22esima puntata di Grande Fratello:

“Girando nel web, non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua eliminazione”.

Helena ritrova Dayane

Ma, ormai fuori dalla Casa del gioco sulla convivenza, tornando alla vita reale lontana dal GF Helena Prestes si lascia andare anche ad un sorriso condiviso con l’ex Grande Fratello Vip 4, Dayane Mello.

Ritrovatesi in un ascensore, le due modelle-amiche colgono al balzo l’occasione di immortalarsi in un video, dal messaggio tanto ironico quanto iconico:

“Finalmente…’Better together’ (*meglio insieme), com’è?!? Alfonso sono istanca!”.