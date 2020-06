Heather Parisi presa di mira sui social. La showgirl di “Cicale” e “Disco bambina” ha pubblicato una foto con tanto di commento da parte di una donna che le scrive “come sei invecchiata Heather, eri così bella“.

Heather Parisi di Cicale: “quanto sei invecchiata”

Heather Parisi è tornata su Instagram con un nuovo post destinato ancora una volta a far discutere. Questa volta la star di “Cicale” e “Disco Bambina” ha voluto replicare per le rime ad una donna che le ha dato della “vecchia” sui social. Impensabile per una donna di 60 anni che, nonostante l’età, si mantiene in forma smagliante ed è ancora oggi bellissima.

L’invidia lo si sa è una brutta bestia e sui social è più facile “odiare” il prossimo che tendergli la mano. Questa volta però la Parisi, spesso presa di mira dagli haters, non ha fatto scivolare la cosa, anzi ha colto l’occasione non solo per replicare ma anche per mettere i puntini sulle “i”.

“Cara @sonynapolitano … Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina” ha scritto la showgirl alla donna che le ha ha scritto “come sei invecchiata Heather, eri così bella“.

Heather Parisi: “non cambierei mai il mio essere invecchiata di oggi con la mia bellezza di ieri”

Non solo, Heather Parisi ha proseguito scrivendo: “sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più“. La showgirl ha poi sottolineato come non si è mai sentita schiava della bellezza al punto da doverla inseguire a tutti i costi tramite la chirurgia estetica: “fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia“.

Una riflessione profonda quella della showgirl che non ha paura di invecchiare, anzi tutt’altro visto che ha scritto: “la faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso. È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata“. Sul finale poi il “colpo di grazia”: “non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto”.

Una risposta, quella della Parisi, che ha riscontrato la piena approvazione dei suoi fan che rivedono in lei un modello da seguire ieri, oggi e sempre.