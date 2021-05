Un’avventura senza precedenti. Un viaggio intimistico nel cuore più puro e pericoloso dell’oceano. Queste sono le fondamenta di Heart of the Sea, film del 2015 diretto da Ron Howard che questa sera, a partire dalle 21:10, è in onda su Iris. Con un cast di grandi stelle tra cui spicca il celebre Chris Hemsworth (il dio Thor dei film Marvel), Cillian Murphy (volto noto della serie Peaky Blinders) e Tom Holland (il nuovo Spider-man), la pellicola reinventa la leggenda di Moby Dick in un racconto di grande potenza visiva, in bilico tra realtà e finzione. Nonostante tutto, il film di Ron Howard non è stato un gran successo di pubblico.

Heart of the Sea: di cosa parla il film, la trama

La storia ha inizio nel 1850 quando un giovane Herman Melville, in cerca di ispirazione per un nuovo romanzo, si reca sull’isola di Nantacket per parlare con Thomas Nickerson. È un marinaio che, da giovane, è stato membro dell’equipaggio della Essex. Era un mozzo che ha prestato servizio sulla baleniera che è stata vittima di un naufragio. Dopo un’iniziale riluttanza, l’uomo racconta allo scrittore tutto quello che è accaduto nel 1821, in quella spedizione capitanata da Owen Chase, che ha solcato i sette mari in cerca di capodogli, per scontrarsi poi con una gigante balena bianca. Una spedizione che è costata la vita a molte persone, che ha fatto comprendere quanto può essere grande la fora oscura dell’oceano.

Heart of the Sea, recensione e curiosità: il film sul mito di Moby Dick

È un film di grande valore. Intrigante e accattivante nonostante le sue imperfezioni. Un’ottima prova di regia per Ron Howard, e un’ottima prova di attore per Chris Hemsworth, qui nel ruolo nel capitano coraggioso di un vascello che solca gli oceani. Adattamento del romanzo Nel cuore dell’oceano, la vera storia della baleniera dell’Essex, il film riavvolge il nastro e regala una visione di insieme su un fatto storicamente accaduto, raccontando anche la genesi del celebre romanzo di Melville che, a sua volta, ha ispirato il film con Gregory Peck.

Ha incassato appena 25 milioni di dollari nel Nord America, arrivando a sfiorare i 93 milioni nel resto del mondo. Sostanzialmente per la casa di produzione è un flop, a fronte del 100 milioni di dollari che sono stati spesi. Già nel 2000 sono stati acquistati i diritti del libro, ma con l’uscita di scena della Weistein company, trovare una nuova casa di produzione non è stato facile. Le riprese sono cominciate a Londra nel settembre del 2013.