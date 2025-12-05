L’attesissimo capitolo conclusivo della saga letteraria più amata sbarca in Italia in una veste del tutto nuova. La Harry Potter Film Concert Series propone per la prima volta nel nostro Paese Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto, settimo film della serie, che verrà presentato con esecuzione orchestrale dal vivo.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto, le date a Roma e Milano

Sul palco ci sarà l’Orchestra Italiana del Cinema, composta da 80 musicisti, che darà vita all’acclamata partitura di Alexandre Desplat, sincronizzata fotogramma per fotogramma con la proiezione del film in alta definizione su un maxi schermo di 12 metri, con dialoghi in italiano. Le date italiane sono organizzate da Music Village/Forum Studios con la produzione esecutiva di Marco Patrignani, fondatore e presidente dell’orchestra. L’iniziativa anticipa l’arrivo del Roma Film Music Festival, atteso per la sua quinta edizione nel marzo 2026.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre (ore 20.30) e domenica 7 dicembre (ore 15.00 e 20.30) all’Auditorium Conciliazione di Roma. A seguire, l’evento farà tappa al TAM Teatro Arcimboldi di Milano sabato 27 dicembre (ore 20.30) e domenica 28 dicembre (ore 15.00 e 19.30).

La Harry Potter Film Concert Series nasce da un’idea di Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts, ed è l’unica tournée ufficiale dedicata alla celebrazione musicale dei film della saga. Dal debutto di Harry Potter e la Pietra Filosofalein Concerto nel 2016, oltre 3 milioni di spettatori in 48 Paesi hanno partecipato all’esperienza, con più di 2.973 spettacoli programmati entro il 2025.

“Con I Doni della Morte – Parte 1 ci avviciniamo al momento più intenso di un percorso straordinario, che ha segnato profondamente anche la storia della nostra orchestra”, spiega Marco Patrignani, sottolineando l’orgoglio di partecipare a un progetto che continua a conquistare fan in tutto il mondo.

La colonna sonora, firmata dal due volte premio Oscar Alexandre Desplat, ha conquistato l’IFMCA Award, il World Soundtrack Award e il Satellite Award. Le sue atmosfere cupe e raffinate amplificano la tensione di un capitolo che segna l’inizio della guerra nel mondo magico. “Harry Potter continua a essere un fenomeno culturale senza eguali”, afferma Justin Freer, presidente di CineConcerts e direttore della serie di concerti. “Poter offrire al pubblico la possibilità di ascoltare dal vivo queste musiche mentre il film scorre sul grande schermo è un privilegio unico”. Il suo collega Brady Beaubien ha aggiunto: “Il nome Harry Potter evoca emozioni ovunque. Speriamo che questa straordinaria esperienza di cinema e musica dal vivo continui a far vibrare il pubblico di tutte le età”.