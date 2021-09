Guardia del corpo, in arrivo il remake del film: l’indiscrezione

Guardia del corpo, il film che ha avuto come protagonisti due attori straordinari come Whitney Houston e Kevin Costner, torna con un remake ispirato alla celebre pellicola. Nelle scorse ore è stato il magazine Variety a lanciare la notizia del coinvolgimento di Matthew López nel progetto targato Warner Bros.

Guardia del corpo, in arrivo il remake del film

A distanza di circa 30 anni, la pellicola potrebbe tornare sullo schermo grazie a un remake. Infatti, il magazine Variety ha annunciato la decisione di Warner Bros. di affidare a Matthew López la scrittura della sceneggiatura ispirata al film con Whitney Houston e Kevin Costner.

Cast e inizio delle riprese del remake di Guardia del corpo

Non ci sono al momento notizie per quanto riguarda i possibili attori che andranno a comporre il cast del film. Ancora top secret la data dell’inizio delle riprese o l’eventuale data della distribuzione della pellicola. Non ci resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi in merito.

Chi è Matthew Lopez

Matthew Lopez è un drammaturgo e sceneggiatore americano. Si è diplomato in recitazione all’University of South Florida di Tampa. Una volta trasferitosi a New York inizia a lavorare per grandi opere teatrali vincendo ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Con lui ha lavorato l’attrice Premio Oscar Vanessa Redgrave.

Guardia del Corpo: il successo planetario della prima pellicola nel 1992

Era il 1992 quando il film diretto da Mick Jackson arriva al cinema per la prima volta. Un successo mondiale fin da subito, sbancando anche al botteghino con la cifra record di 410.000.000 di dollari, divenendo di fatto il secondo maggior incasso die quell’anno.

Anche la critica apprezzò il film, l’opera cinematografica ebbe infatti due candidature alla 65esima edizione degli Academy Awards e tre vittorie ai Grammy Awards nelle categorie Album of the Year, Record of the Year e Best Pop Vocal Performance, Female.