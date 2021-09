Il Grande Fratello Vip ha preso il via lunedì 13 settembre, e le dinamiche del reality condotto da Canale 5 sono in fase di rodaggio. Nel senso che i concorrenti stanno prendendo le misure e si studiano tra loro. Sono già in atto simpatie e antipatie che sicuramente con l’andare avanti nel gioco verranno decisamente accentuate. Ma quali sono le regole e i divieti a cui si devono attenere i Vip, rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia? Scopriamolo assieme.

Grande Fratello Vip: regole e divieti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini

Molti internauti in tanti anni che va in onda il reality si sono sempre chiesti delle cose a cui rispondono gli autori del programma. Per esempio? Chi fa le pulizie? Come fanno a sapere l’ora? Che temperatura c’è in Casa? Chi li veste? chi li pettina? Chi li trucca? E via a seguire.

In questo articolo diamo una risposta a questi quesiti. Intanto, le pulizie ordinarie sono di pertinenza dei concorrenti, nel senso che lavare il bagno o mettere in ordine la cucina e la piscina è un compito che svolgono i concorrenti. Mentre per la sanificazione degli ambienti, ci pensa uno staff fornito dalla produzione.

I concorrenti non hanno orologi in Casa per cui usano qualsiasi riferimento per sapere l’ora: dall’orologio nel forno alla luce del sole. Per quanto riguarda l’aria condizionata calda e fredda la gestisce la produzione mantenendo in Casa una temperatura di 22 gradi.

Chi provvede a fare la spesa al Grande fratello Vip?

Per quanto riguarda la spesa, i concorrenti stilano una lista ogni settimana, che a volte è anche oggetto di scontri, come in questo caso ad esempio:

Ogni concorrente ha € 20 a settimana a disposizione, che può scendere anche a € 10 a seconda se perdono delle sfide etc. Non possono ordinare nulla da fuori, tipo una pizza, ma è sempre la produzione che fornisce loro il cibo.

Per quanto riguarda le intolleranze alimentari è sempre la produzione che fornisce il cibo adatto. Per lavare i vestiti invece i concorrenti hanno una lavanderia provvista di lavatrice, asciugatrice e asse da stiro. Quindi provvedono autonomamente a lavare il tutto.

Outifit, trucco e parrucco delle prime serate al Grande Fratello Vip

Per le prime serate, in onda su canale 5, il lunedì e il venerdì è la produzione che mette a loro disposizione abiti forniti da amici o familiari dei vip. Per cui tutto ciò che indossano sono i loro vestiti che talvolta possono avere necessità di essere rivisti da una sarta, se ingrassano o dimagriscono.

Anche per quel che riguarda trucco e parrucco ci pensano autonomamente. Infatti nella diretta live H24 vediamo che le vip iniziano a truccarsi e pettinarsi dalle 18, per essere pronte alle 21.30.

I vip non possono comunicare con l’esterno, tranne in casi eccezionali

Nessuno dei vip, può assolutamente comunicare con l’esterno. Se invece fuori dalla Casa succede qualcosa di cui un vip deve essere informato, in base al livello di gravità si decide di avvisarlo.

Può capitare, per cose particolarissime, che sia l’esterno a dover comunicare con loro. In questi casi, intervengono la psicologa, la produzione e gli autori. Ma solo se si tratta di situazioni gravissime, tipo un lutto.

Le luci in Casa, nelle camere da letto, vengono spente tra mezzanotte e le due di notte. Se qualcuno ha necessità di andare a letto prima, il GF può decidere di spegnerle prima. Le telecamere riprendono H24 tutta la Casa tranne il bagno che è zona “Off Limit” e il confessionale. Infatti quando vediamo dei concorrenti dentro il confessionale, non sono mai in diretta, tranne nelle prime serate quando Signorini chiama qualcuno in confessionale.