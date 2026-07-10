Presenza fissa nel palinsesto Mediaset è il ‘Grande Fratello Vip‘. Quando sono trascorsi poco meno di due mesi dalla vittoria di Alessandra Mussolini, è già tempo di pensare ad una nuova edizione. Scopriamo insieme chi sarà al timone del reality e quando andrà in onda in tv.

Grande Fratello Vip, confermata Ilary Blasi alla conduzione: quando in tv

Squadra che vince non si cambia. Dopo gli ottimi ascolti della passata edizione, Mediaset ha deciso di confermare in blocco il trio femminile di conduttrice e opinioniste del Grande Fratello Vip. Per la prossima edizione, la nona, al timone del reality ci sarà Ilary Blasi. Accanto a lei le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La messa in onda è prevista per settembre. La stagione autunnale di Canale 5 quindi si aprirà con il Gf Vip che come spiegato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset da Pier Silvio Berlusconi:

“Abbiamo confermato la squadra, piace molto. Il Gf sarà vip e partirà a settembre. Sarà una stagione classica ma non è escluso che si riproponga in primavera. È una sorta di presenza costante del palinsesto di Canale 5 e in termini di volume e risultati ottiene ottimi risultati”.

La Lucarelli con doppio ruolo: opinionista al Gf e conduttrice all’Isola

Da opinionista di Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip a conduttrice dell’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha ammesso di credere molto in Selvaggia Lucarelli su cui ha scommesso per una nuova edizione del reality:

“Selvaggia Lucarelli ci piace, fa l’opinionista del Grande Fratello Vip e conduttrice dell’Isola dei Famosi e non mi sembra poco. Fa già abbastanza, abbiamo intenzione di lavorare insieme in futuro. Sull’isola dei famosi abbiamo cambiato formula è per cosi dire più efficiente, con una conduzione nuova, una scommessa. Andrà in onda, credo, a cavallo tra il 2026-2027 o ad inizio 2027”.