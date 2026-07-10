Ascolti tv giovedì 9 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Francia-Marocco” contro “TIM Battiti Live 2026“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Francia-Marocco vs TIM Battiti Live 2026. Auditel ieri sera, 9 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Francia-Marocco” contro “TIM Battiti Live 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: Mondiali 2026 Francia-Marocco, la partita di quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 6.343.000 spettatori pari allo 43.5% di share.

Rai 2: Mai fidarsi di mio marito, il film del 2025 di genere Thriller, diretto da Colleen Rush, con Keana Bastidas, Jon McLaren, Cassandra Potenza ha tenuto col fiato sospeso 860.000 spettatori pari al 5.2%.

Rai 3: Overland, il programma d’avventura condotto da Filippo Tenti e Beppe Tenti ha registrato 821.000 spettatori con lo 5.2%.

Rete 4: Innamorato pazzo, il film del 1981, diretto da Castellano e Pipolo con Adriano Celentano e Ornella Muti ha divertito 535.000 spettatori con il 3.4% di share.

Canale 5: TIM Battiti Live 2026, la seconda puntata della kermesse musicale dell’estate condotta da Ilary Blasi ha fatto compagnia a 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3%.

Italia 1: Crossfire – Bloccati nell’incubo, il film thriller con protagonista Keeley Hawes ha tenuto col fiato sospeso 433.000 spettatori (share 3.5%).

La7: Speciale Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha raccolto 465.000 spettatori e il 2.9%.

Tv8: Quattro matrimoni, il programma che vede quattro future spose competere per vincere una luna di miele da sogno ha incuriosito 425.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 273.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio.

Nove: La Corrida: lo show dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha intrattenuto 313.000 spettatori con uno share del 2%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.542.000 spettatori con il 22.8 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.128.000 spettatori con il 25.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 luglio 2026

RAI 1

Capri – 1 Stagione : 937.000 spettatori con il 10 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 927.000 spettatori con l’11.6% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 16:59, 1.288.000 spettatori con il 16.7% nella presentazione dalle 16:59 alle 17:31 e 1.563.000 spettatori con il 20.6% dalle 17:31 alle 18:40.

CANALE 5