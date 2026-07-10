L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 10 luglio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 10 luglio

I festeggiamenti per le nozze sono nel vivo, ma il clima che si respira è carico di tensioni. La situazione precipita durante il ballo tra Yildiz e Serhat. Melek – accecata dal dolore irrompe nella sala e affronta il chirurgo davanti a tutti gli invitati, accusandolo di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente.

Dopo aver mosso le sue scuse contro il neosposo, Melek se ne va, lasciando dietro di sé un silenzio assordante. Glii invitati sono tutti sotto choc, gli sposi si sentono umiliati e la festa ha ormai assunto l’aspetto di uno scandalo.

La festa riprende: anticipazioni L’Erede

Melek fugge via, inseguita da Izzet. L’uomo di Meryem ha avuto l’ordine di eliminarla e la prende di mira. Lo scontro tuttavia, prende una piega inaspettata, e nel confronto tra lui e Melek, è proprio l’uomo ad avere la peggio.

In seguito tutti fanno ritorno alla villa su ordine di Serhat. Nonostante l’odio evidente tra Melek e Yildiz la festa riprende. Sultan prova a ristabilire l’ordine e – poco dopo – è sempre lei a sedare sul nascere un altro scontro tra le due donne. Rimasta sola, si lascia andare alla preghiera temendo per il futuro dei suoi figli.

Nel frattempo Serhat è assetato di vendetta, e dichiara guerra alla famiglia rivale. Con i suoi uomini si reca alla villa di capo Ziyan. Dopo esserne uscito senza che sia nato nessun conflitto, dice ad Akif di essersi accordato con l’uomo. Poco dopo però, confessa a suo fratello di trovarsi in una posizione scomoda: Ziyan ha in mano i video compromettenti del suocero Himli e lo sta ricattando!

Cos’altro accade nella dizi turca L’Erede?

Sevde scopre che hanno sparato a Melek e si reca alla villa degli Yelduran per incontrarla. Dopo aver convinto Sultan a lasciargliela vedere e averci parlato, va a parlare con Akif e Hilmi. Inavvertitamente li informa di quanto accaduto. Serhat decide di portare i suoceri alla villa.

Nel frattempo Yildiz informa Sultan del ricatto, e la convince che la colpa sia di Melek. LA donna decide così di cacciarla. Seue una lite furiosa, al termine della quale Melek schiaffeggia Sultan, proprio mentre Serhat e i suoi genitori stanno entrando nella villa.

Hilmi racconta a moglie e figlia la storia del ricatto. Serhat vuole porre fine a questa storia, e tende un agguato a Halim in un ristorante. Una mossa inaspettata scatena l’imprevedibile: Serhat spara contro Hilmi e lo uccide. Controllando il telefono della vittima, Yusuf scopre che Daylan è socio di Halim. A quel punto gli Yelduran pensano di incastrarlo, fotografandolo davanti al cadavere con una pistola in mano. Serhat va poi dal capo Ziyan per estinguere il debito di Hilmi con uno scambio di soldi e foto che inastrano Daylan.