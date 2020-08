Nel giorno dell’ufficializzazione degli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini per il secondo anno alla guida del Grande Fratello Vip, si accendono le polemiche. Quali? Quelle contro Antonella Elia, fresca fresca di conferma, dopo Temptation Island, di nomina come opinionista nel reality che le ha regalato nuovamente fama e popolarità. Oltre a ciò, ora che è stata svelata la data di inizio e che si sanno i nomi di chi commenterà prodezze e nefandezze, regalando a tutti sano trash, è scoppiato anche il toto nomi sui papabili concorrenti.

Grande Fratello Vip, opinionisti: l’annuncio ufficiale

A causa del summit in montagna, o meglio a casa di Alfonso Signorini, in questa calda giornata di Agosto, ad un mese, poco più, dalla partenza del reality su Canale 5, Mediaset ha ufficializzato il nome degli opinionisti.

Così dopo i video sul profilo Instagram di Alfonso Signorini, è giunto nelle varie redazioni anche il comunicato Mediaset. Subito dopo i media ed i social sono impazziti.

Insomma, per chi ancora non lo avesse capito, al fianco di Alfonso Signorini, che per il secondo anno consecutivo sarà al timone del GF VIP, vi saranno quindi: Pupo, ovvero Enzo Ghinazzi, ed Antonella Elia. (Ve lo avevamo già annunciato qui). Il primo ha passato l’esame durante la scorsa edizione, comportandosi bene anche dopo la defezione, causa Covid-19, di Wanda Nara. La seconda, invece, ha affrontato l’esperienza, anno scorso, come concorrente, ed è sembrata la persona più adatta per giudicare le nuove leve, ma soprattutto creare dinamiche, scontri e liti.

GF VIP, opinionisti: si scatena la bufera su Antonella Elia

Appena uscito il nome di Antonella Elia si è scatenata subito la prima polemica. A capo dei detrattori? Il marito di Fernanda Lessa ovvero di colei che, con la Elia, ha vissuto nella casa più spiata d’Italia la scorsa edizione.

Cosa ha detto quest’ultimo? Ebbene il marito di Fernanda ha palesato nuovamente un pensiero che aveva già espresso a suo tempo quando, a causa delle liti fra l’Elia e la sua amata mogliettina, fuori dalla casa si erano creati diversi malumori.

“Alla fin fine Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Gf, dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island recitando male con il suo compagno, alla fin fine a furia di proteggerla sono riusciti. Avevamo ragione, era protetta come dicevamo…” .

Insomma il marito della Lessa c’è andato giù pesante. Ad essere chiamate in causa sono state anche le redazioni dei due programmi ovvero del GF e di Temptation Island.

E’ vero che la Elia sia stata protetta in entrambi i programmi? Le è stato riservato un trattamento di favore?

GF VIP concorrenti: impazza il toto – nomi

Con la conferma dei due opinionisti è tornato a farsi sempre più caldo il fatidico toto nomi per scoprire i concorrenti del reality. Chi saranno i Vip ad entrare nella casa?

Da una recente intervista radiofonica la De Blanc aveva confermato la sua presenza annunciando però anche altri concorrenti come: Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko.

Mentre però sulle prime due non sono arrivate smentite, sulla presenza di Garko si è aperto il giallo. Pare che l’attore abbia smentito la sua presenza nella casa. Sarà vero?

Altri nomi di possibili concorrenti? Al vaglio fra blog e social ci sono molti Vip o presunti tali. E’ stato fatto anche il nome del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Appresa la notizia la stessa Parietti ha iniziato a scherzarci su su Instagram, ma così facendo ha solo confuso ulteriormente le acque. La bellissima opinionista ha infatti detto che il figlio non voleva dire nemmeno a lei se avrebbe partecipato o meno al reality lasciando così il suo ruolo di commentatore sportivo delle prodezze della Juventus in un famoso programma tv.

Altre voci? Si è parlato della presenza di Manila Nazzaro, con il compagno, nella casa. La compagna di avventure di Antonella Elia a Temptation potrebbe doppiare la sua esperienza a Mediaset?

Altri possibili concorrenti? Fra i vari media si leggono fra i papabili: Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, Alberto Veronesi, Nicola Ventola, Eva Grimaldi, Enock Balotelli, Maddalena Corvaglia, Tommaso Zorzi, Asia Argento, Chiara Nasti, Annalisa Chirico, Rocco Siffredi e Antonio Razzi.