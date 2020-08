Dopo essere sbarcato su Tik Tok con una coreografia che in poche ore ha registrato migliaia di visualizzazioni il senatore Antonio Razzi cambia pelle diventando una vera e propria guest star.

Antonio Razzi si candida per il Grande Fratello Vip

L’ex senatore di Forza Italia, che lo scorso anno ha partecipato al programma Ballando con le stelle, viene corteggiato da tutti. Non si tratta di politici, ma di fan che lo invitano addirittura ad animare le feste. A rivelarlo in esclusiva lo speaker Francesco Fredella nel corso della trasmissione “La famiglia giù al nord” in onda su RTL102.5 insieme ad Armando Piccolillo e Camilla Ghini. Francesco ha infatti confidato ai colleghi:

“Ho sentito Razzi al telefono. L’ex senatore mi ha raccontato che viene chiamato negli ultimi tempi come special guest alle feste. E mi ha detto di essere stato di recente a Barletta per il venticinquesimo anniversario di nozze di una coppia pugliese che ha voluto festeggiare con Razzi, una vera guest star“.

Pare che nel corso di questa festa Razzi si sia scatenato ballando per ore il rock and roll. Il successo ottenuto anche sui social lo sta facendo volare alto tanto che si parla di lui come possibile concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una notizia che al momento non ha trovato né conferme né smentite. Qualche mese fa era stato proprio Razzi su Libero a replicare in merito alle voci che giravano su un presunto provino sostenuto per entrare nella casa del Grande Fratello.

L’ex senatore aveva infatti frenato gli entusiasmi dichiarando: “Non mi hanno chiamato. Se mi chiamano valuterò, dipende ovviamente dalle condizioni che mi proporranno. Adesso che non sono più senatore posso fare come mi pare, da pensionato sono libero. Mi piacerebbe fare un reality“. Chissà se la popolarità ottenuta grazie ai video registrati su Tik Tok possa convincere la produzione del programma a riservargli un posto come concorrente.

Una cosa è certa. Se prima ad essere i più richiesti erano i tronisti oggi feste ed eventi scelgono il senatore. Che la nuova frontiera dell’intrattenimento passi attraverso la politica? In ogni caso che faccia sghignazzare o infuriare, Razzi ha raggiunto il suo scopo, come canta anche in un video: “Ora sono anche famoso”.