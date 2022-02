Il consueto appuntamento del venerdì sera in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip oggi, 4 febbraio 2022, non va in onda. Per questa settimana cambia la programmazione Mediaset per quello che riguarda la prima serata del venerdì. Ecco di seguito perchè il programma condotto da Alfonso Signorini non va in onda questa sera e quando torna in tv il Grande Fratello Vip 6.

Grande Fratello Vip oggi, 4 febbraio 2022, non va in onda: ecco il perchè

Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in prima serata in diretta dagli studi televisivi di Cinecittà, questa settimana cambia la sua programmazione. La puntata prevista per questa sera, venerdì 4 febbraio 2022, del Grande Fratello Vip non andrà in onda. Il motivo di tale cambio di programma è noto: Mediaset, come di consueto da diversi anni a questa parte, durante il periodo del Festival di Sanremo cambia la programmazione di tutta la settimana per dare modo agli italiani di seguire l’evento televisivo dell’anno. Ma vediamo quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 con la consueta diretta dallo studio e con la conduzione di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: ecco quando torna in tv

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è solo rimandato alla prossima settimana, il reality più longevo della tv italiana tornerà in onda, con la consueta diretta dagli studi televisivi di Cinecittà, lunedì 7 febbraio 2022. Il reality di Canale 5 andrà in onda ancora per molto tempo con i due appuntamenti settimanali: il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5.

Il Grande Fratello Vip in diretta su Mediaset Extra

Per i tanti appassionati che vogliono comunque seguire le vicende degli inquilini che sono all’interno della casa di Cinecittà possono sintonizzare la loro tv su Mediaset Extra al canale 55 del Digitale Terrestre e seguire la diretta 24 ore su 24 dalla casa del Grande Fratello Vip 6.