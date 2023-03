A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, di un percorso lunghissimo durato sei mesi, i giochi sono già fatti. Si delinea pian piano all’orizzonte la vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini. Parliamo di vincitrice, perché nel 99,99% delle ipotesi la vittoria andrà proprio ad una donna – stando ai sondaggi che circolano in rete. Scopriamo nel dettaglio chi sono i preferiti del pubblico e chi no.

Grande Fratello Vip: chi vincerà la finale del 3 aprile? I sondaggi vedono sul podio Oriana o Nikita

I fandom dei vari concorrenti sono scatenati e stanno facendo di tutto per portare alla vittoria i loro beniamini. Stando ai sondaggi in rete, ad avere la meglio su tutti e contendersi la vittoria sono: Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. La venezuelana può contare su un nutrito numero di Followers più di due milioni mentre la Pelizon oltre al sostegno dei Nikiters può contare sul voto dei Donnalisi che è il fandom di Antonella Fiordelisi e Edo Donnamaria.

Cosa accadrà dunque? I sondaggi parlano chiaro e i voti sono orientati verso le due vippone: il “duello” è dunque tra Oriana e Nikita. La modella triestina e l’influencer venezuelana risultano attualmente le più votate tra i cinque finalisti in corsa. Ricordiamo che nella finale del 3 aprile, si aggiungerà un sesto finalista tra Milena Miconi e Alberto De Pisis.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto e Milena. #GFVIP pic.twitter.com/kj52n69dPz — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

Per questi due concorrenti i sondaggi sono a favore della Miconi, perchè il popolo del web non ha perdonato ad Alberto di aver nominato la scorsa puntata Luca Onestini, che è stato purtroppo eliminato. Insomma, gli “spartani” volevano che in finale ci stesse Onestini e non certo Milena.

Cosa dicono le percentuali di Twitter e del Forum del GF Vip?

Su Grande Fratello Forum Free la vincitrice risulta Nikita Pelizon. In verità la concorrente nelle varie nomination, in questo Forum è da sempre prima nel gradimento. Mentre su Twitter la prima nelle preferenze è Oriana Marzoli. Chi la spunterà dunque?

Niente da fare per Tavassone invece, che sembrava il super favorito ma che negli ultimi giorni sta perdendo consensi. Niente da fare nemmeno per Micol Incorvaia e Giaele De Donà, che malgrado siano riuscite a conquistare un posto in finale non racimolano chissà quali voti. Insomma la battaglia è apertissima tra Oriana Marzoli (prima finalista) e Nikita Pelizon (quinta finalista). Chi vincerà?

Ma come ci ha insegnato questo programma le carte possono ribaltarsi in qualsiasi momento, per cui è possibile che alla fine possa esserci un verdetto a sorpresa e il vincitore potrebbe invece essere un uomo! Staremo a vedere.