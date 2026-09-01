Il Grande Fratello VIP 2026 comincia a prendere forma. La nuova edizione del reality show di Canale 5 vedrà ancora una volta Ilary Blasi alla conduzione e ora possiamo anticiparvi anche quella che sarà la data di partenza e la programmazione prevista per le prime settimane. Secondo quanto apprende SuperGuidaTV in anteprima, il nuovo Grande Fratello VIP dovrebbe debuttare giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. E non sarebbe l’unico appuntamento della settimana inaugurale. Ci sarà anche il Sabato la prima settimana.
Grande Fratello VIP 2026 al via il 17 settembre: raddoppio sabato 19 settembre
La prima settimana del Grande Fratello VIP dovrebbe infatti prevedere subito un raddoppio. Dopo la puntata d’esordio di giovedì 17 settembre 2026, il reality dovrebbe tornare in onda eccezionalmente anche sabato 19 settembre.
Una partenza particolarmente intensa, dunque, per la nuova edizione del programma Mediaset. Dalla settimana successiva, invece, la programmazione dovrebbe stabilizzarsi con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì.
Questo significa che, salvo variazioni di palinsesto, dopo le prime due puntate del 17 e 19 settembre il Grande Fratello VIP dovrebbe andare in onda lunedì 21 e venerdì 25 settembre, proseguendo poi con la medesima collocazione nelle settimane successive.
Grande Fratello VIP 2026: Ilary Blasi ancora alla conduzione
Al timone del reality ci sarà ancora Ilary Blasi, pronta a guidare una nuova edizione del GF VIP. Le opinioniste saranno Selvaggia Lucarelli e Cesare Buonamici.
Grande attesa naturalmente anche per conoscere il cast dei concorrenti, uno degli elementi destinati a catalizzare maggiormente l’attenzione nelle settimane che precedono il debutto.
Al momento, però, le informazioni più interessanti riguardano proprio il calendario: partenza giovedì 17 settembre, seconda puntata sabato 19 settembre e successivamente doppio appuntamento il lunedì e il venerdì.
Si tratta della programmazione prevista allo stato attuale e, come sempre accade con i palinsesti televisivi, non sono da escludere eventuali modifiche prima della partenza ufficiale.
Quando inizia il Grande Fratello VIP 2026?
Ricapitolando, secondo le informazioni raccolte in anteprima da SuperGuidaTV:
- giovedì 17 settembre 2026: prima puntata;
- sabato 19 settembre 2026: secondo appuntamento;
- dalla settimana successiva: doppio appuntamento ogni lunedì e venerdì, a partire dal 21 e 25 settembre.
Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello VIP su Canale 5 può dunque cominciare.