Stasera, lunedì 9 novembre 2026, si riaccendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Brasi su Canale 5. Accanto alla conduttrice, in studio in qualità di opinioniste, ritroviamo Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della diciassettesima puntata del 9 novembre, cosa succederà?

Lunedì 9 novembre 2026 dalle ore 22.00 va in onda la diciassettesima del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In vista della finalissima prevista per il 30 novembre 2026, la convivenza nella casa di Cinecittà si fa sempre più difficile e gli equilibri sono oramai sempre più precari. Durante la diretta di questa sera scopriremo il verdetto del televoto. In nomination Andreas Muller, Valeria Marini, Carmen di Pietro e Giulia Provvedi: chi sarà eliminato definitivamente dalla casa del GF VIP?

Intanto nella casa la rottura tra Megan Ria e Andreas Muller è sempre più tangibile. I due ballerini non hanno mai trovato un punto d’accordo e negli ultimi giorni la situazione è degenerata con nuovi scontri e confronti con Megan che ha chiesto spiegazioni ad Andreas sul perchè l’ha definita “frivola”. Anche tra le donne della casa la spaccatura è sempre più evidente: da un lato ci sono Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro, mentre dall’altra Valeria Marini, Megan Ria e Federica Morello. Stasera il confronto finale.

Tra i protagonisti anche Megan Ria e Alessandro Varsi che negli ultimi giorni si sono sempre più avvicinati sfiorando un bacio. C’è davvero un reale interesse oppure è semplice strategia di gioco per arrivare alla finale? Nella casa del GF VIP il ritorno di Alex Belli pronto ad un faccia a faccia definitivo con la “nemica” Marina La Rosa. Infine una bella sorpresa per Carmen di Pietro che riabbraccerà i figli Alessandro e Carmelina.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 9 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto per la finale

Durante la diretta della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Carmen di Pietro, Valeria Marini, Giulia Provvedi e Andreas Muller? Il concorrente meno votato sarà il definitivamente eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi online il concorrente più salvato dal pubblico è Andreas Muller con il 36,59% tallonato da Valeria Marini con il 31,95%. A seguire Carmen Di Pietro con il 16,22% e Giulia Provvedi con il 15,24%.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: