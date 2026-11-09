Che ci faceva Can Yaman al Festival dello Spettacolo 2026 a Milano? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso attore turco che ha sottolineato: “Da un po’ di tempo mi nascondevo“. Sia per causa del lavoro, sia per altri motivi, infatti, per diversi mesi Yaman non ha abbracciato i suoi fan, l’evento meneghino gli ha dato la possibilità di fare una vera e propria full immersion tra le persone che gli vogliono bene e lo sostengono sin dai tempi di DayDreamer.

Can Yaman al Festival dello Spettacolo 2026: l’incontro con i fan e le prossime serie tv

Can Yaman al Festival dello Spettacolo 2026 ha spiegato la sua presenza a il fatto che tenesse molto ad esserci perché “Siccome era un tempo non mi concedevo, mi nascondevo, è stato bello in questi giorni, per il mio compleanno – tanto che c’è mia madre qua, che è venuto a Milano da Istanbul, e oggi arriveranno anche i miei cari – abbracciare tutte le persone che vogliono stare con me. Mi sono fatto questo regalo di essere con voi“.

Can Yaman ha poi parlato de Il labirinto delle farfalle. La nuova serie che lo ha portato a spostarsi dall’Italia in Spagna e a imparare lo spagnolo lo ha portato a interpretare un personaggio completo che, durante la serie, compie un grande cambiamento mostrando sia il suo lato più duro e combattivo, ma anche quello romantico. In più si è messo alla prova con un ruolo diverso. Si tratta di un thriller con scene d’azione molto importanti e che faranno tenere il fiato sospeso al pubblico. Aveva già fatto dei combattimenti per via del ruolo in Sandokan, ma quelli erano in costume.

Proprio annunciando che questa serie andrà in onda su Mediaset, Yaman ha svelato alle sue fan che sfortunatamente sarà doppiato. Non è colpa sua. Non è lui che decide. Gli sarebbe piaciuto e gli piacerebbe tanto che le varie piattaforme potessero mettere online la serie in lingua originale per far sì che venga apprezzata anche la sua voce. A parte questo riconosce appieno il ruolo dei doppiatori. Non vuole sostituirsi a loro. Non è il suo mestiere e avrebbe paura di combinare dei danni.

Un altro ruolo? Quello che ha interpretato nella serie tv Bro e che andrà in onda l’anno prossimo su Prime Video. Si tratta di un personaggio totalmente diverso dalla serie spagnola e che regalerà una nuova visione sull’attore. Can Yaman si è divertito a girare una serie comica e ama la possibilità di essersi messo alla prova con qualcosa di diverso. Qualche anno fa non avrebbe potuto cimentarsi con questo ruolo. Dopo Viola come il mare ha continuato a studiare italiano e ha fatto altre esperienze che gli hanno permesso di essere pronto ad affrontare un nuovo ruolo.

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