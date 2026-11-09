Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 8 novembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Amici, Domenica In e Da noi a Ruota Libera dell’8 novembre 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 1 novembre 2026.

Ascolti tv Amici, Domenica In, Verissimo: 8 novembre

La domenica televisiva conferma la sfida tra Rai1 e Canale5, con risultati interessanti soprattutto nel pomeriggio. A conquistare la vetta della fascia è ancora una volta Amici di Maria De Filippi, che registra numeri superiori rispetto alla concorrenza e si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del daytime domenicale.

Su Rai1, dopo gli ottimi risultati del TG1 Libri, seguito da 3.468.000 spettatori con il 26,9% di share, e della successiva presentazione, che raccoglie 2.030.000 spettatori (16,3%), Domenica In si mantiene su livelli discreti. Il programma condotto da Mara Venier ottiene 2.038.000 spettatori nella prima parte, pari al 17,7%, per poi scendere a 1.692.000 spettatori (16,3%) nella seconda e a 1.608.000 spettatori (15,3%) nella terza. A seguire, Da Noi… a Ruota Libera registra 1.740.000 spettatori con il 13,6%.

Su Canale5, invece, Amici si impone nella sfida diretta con 2.615.000 spettatori e il 22,1% di share, confermando la forza del talent show anche nella domenica pomeriggio. Buona anche la tenuta di Verissimo: il programma di Silvia Toffanin raggiunge 2.047.000 spettatori con il 19,3% nella prima parte e sale a 2.088.000 spettatori nella seconda, pari al 16,2%. I saluti finali totalizzano 2.040.000 spettatori (14,7%).

Share della fascia del Preserale

Nel preserale, L’Eredità continua a prevalere su Caduta Libera. Il quiz di Rai1 raggiunge 3.870.000 spettatori con il 22,1%, mentre la sfida dei 7 ottiene 2.906.000 spettatori (19,1%). Su Canale5, il game show condotto da Gerry Scotti si ferma a 2.119.000 spettatori con il 12,7%, preceduto da 1.757.000 spettatori (12%) nella fase iniziale.

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Infine, nell’access prime time, Affari Tuoi conquista 4.561.000 spettatori con il 23,3% di share. La Ruota della Fortuna segue con 4.180.000 spettatori e il 21,4%, dopo i 3.409.000 spettatori (17,9%) registrati da Gira La Ruota della Fortuna.