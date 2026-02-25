Cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 in partenza a marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Scopriamo la data di partenza, gli opinionisti e le prime novità!

Grande Fratello Vip 2026, quando va in onda su Canale 5 ed opinionisti

Alcune settimane fa Mediaset aveva annunciato il ritorno del reality show più longevo e popolare del piccolo schermo. Adesso possiamo svelarvi in anteprima la data ufficiale di partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 in arrivo da martedì 17 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Un’edizione che si preannuncia davvero imperdibile, visto che al timone ritroveremo Ilary Blasi, la conduttrice che in passato ha più volte condotto – con risultati d’ascolti importanti, il reality show. Un ritorno che ha

Naturalmente Ilary Blasi non sarà da sola in questa nuova avventura televisiva, visto che potrà contare sul supporto di due nuovi opinionisti. In questo caso si tratta di opinioniste, visto che a commentare le avventure dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia ci saranno: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Per la Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle, si tratta della prima volta, mentre per la Buonamici è un ritorno a casa visto che in passato ha più volte ricoperto il ruolo di opinionista.

Grande Fratello Vip 2026, le novità e le anticipazioni svelate da Mediaset

Tante le novità per la nuova stagione del Grande Fratello Vip 2026, il format di Endemol Shine Italy che torna in prima serata su Canale 5 con molti nuovi elementi, ma mantenendo intatta l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale. Proprio Mediaset nelle scorse settimane parlando della nuova edizione del GF ha svelato: «la prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi».

Non solo, Mediaset ha annunciato anche una durata complete differente rispetto alle passate edizioni, visto che il Grande Fratello Vip 2026 avrà una durata di solo sei settimana. Ecco le parole del comunicato stampa dell’azienda di Cologno Monzese: «avra una diversa durata complessiva per un ciclo di sei settimane».

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026 è da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.