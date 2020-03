Valeria Marini la Star stellare che sta facendo venire i capelli bianchi ad Antonella Elia, una ne pensa e cento ne combina. Dopo averci deliziato stirando le camicie e cantando come una diva un’altra della sue “performance” ha destato l’attenzione del Web… Vi abbiamo incuriosito? Ecco cosa è successo…

Valeria Marini e il bucato notturno in una pentola da cucina

Di solito si dice le star abbiano mille stravaganze, ma questa di Valeriona nazionale è alquanto poco igienica…Insomma, in un periodo come questo dopo che il corona virus ci sta facendo vivere in modo surreale è alquanto inverosimile quello che gli utenti hanno visto stanotte durante la diretta live del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra!

Forse la Marini ha un debole per le pentole, perchè dopo la mega lite per uno scolapasta con Elenoire Casalegno durante la sua partecipazione alla prima edizione del GFVIp ora ci stupisce con un bucato notturno dentro una pentola!!

Di certo non è un uso consueto utilizzare una pentola di quelle che si usa abitualmente per cucinare, e che i gieffini usano solo per quello, lavarci mutandine e reggiseno.

Il web impazzisce per il bucato dentro la pentola di Valeria Marini al Grande fratello Vip 2020

Il popolo del web da sempre attentissimo a cosa succede nella Casa più spiata d’Italia non si è lasciato sfuggire questa chicca che vi riproponiamo con il video dell’accaduto.

Aldilà della cosa bizzarra questa tuttavia ci pare una cosa poco igienica se la pentola è poi stata rimessa tra gli utensili da cucina, pronta per essere usata per cucinare. Il dubbio certo resta. Del resto Valeria Marini ci ha abituato a molte sue stranezze, come il fatto che “ruba” tutte le creme della Casa oppure che ha una fissa per la pellicola trasparente per alimenti che deve mettere dappertutto.

Valeria Marini vs Antonella Elia al Gfvip

Intanto, continuano le liti e le tensioni in Casa tra Antonella e Valeria. Le due donne non si prendono assolutamente e proprio ieri hanno avuto un’accesa discussione. Chissà stavolta cosa farà Signorini? Inutile negarlo che le continue liti delle due avvelenano il clima del Reality di canale 5 e forse sarebbe il caso che le due prime donne fossero mandate nel tugurio in una convivenza forzata senza tutte le comodità della grande Casa. Di certo, o si amerebbero o si “ucciderebbero”!!!!

Ma chi avrebbe più spirito di adattamento? Antonella o Valeria? A voi la parola!!