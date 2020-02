Grande Fratello Vip 2020, un concorrente vuole abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Chi sarà? Dopo l’abbandono di Carlotta Maggiorana, le intenzioni manifestate di notte da Andrea Montovoli, le crisi di Barbara Alberti che a fase alterne dice che vuole andare via per poi restare, ecco che ora c’è un altro concorrente che vorrebbe abbandonare il reality di canale 5.

Grande Fratello Vip 2020: un altro abbandono? Ecco chi è

Insomma, questa Casa di Cinecittà sta stretta a molti concorrenti, nonostante sia immensa. Ma molti gieffini non sopportano la reclusione e la convivenza forzata con gli altri e anche con loro stessi, forse.

Adesso è il turno del buon Fabio Testi, un signore di vecchio stampo che ha vissuto con leggerezza e buon umore il percorso dentro la Casa. Dall’alto della sua età, si dedica molto spesso a cucinare e ha una buona parola per tutti. Decisamente una persona positiva e solare che ha dato al reality condotto da Alfonso Signorini, eleganza e sobrietà.

Ma l’attore sarebbe un po’ stanco di questa esperienza e non è il caso che la continui ancora. Infatti lo stesso Testi qualche ora fa ha confessato agli inquilini della Casa:

“Chiederò al Grande Fratello Vip, di poter andare via, perchè credo che debbano andare avanti i giovani e io in un mese ha già dato quello che potevo”

Il Grande Fratello lo accontenterà come è successo per Carlotta Maggiorana, oppure non è ancora arrivato il momento di rinunciare ad un concorrente come lui?

Staremo a Vedere…

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni puntata del 10 febbraio 2020

Intanto stasera tanti colpi di scena cosi come annunciano le anticipazioni della serata:

Antonio Zequila riceverà la visita di Lory Del Santo,

riceverà la visita Romantici sviluppi del rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro . E’ amore o solo un calesse? 🙂

. E’ amore o solo un calesse? 🙂 Il fidanzato di Antonella Elia troverà il modo di giustificare le foto che la settimana scorsa Grande Fratello ha mostrato alla concorrente?

troverà il modo di giustificare le foto che la settimana scorsa Grande Fratello ha mostrato alla concorrente? Pago apparentemente felice, del suo rapporto in Casa con Serena, dovrà confrontarsi con una persona che ha molte cose da dirgli.

Chi sarà? Signorini sabato scorso a Verissimo ha lasciato intuire che fosse Miriana Trevisan, ma la donna ha smentito sui social.

E quindi se non è Miriana potrebbe essere il fratello di Pago, o addirittura la sorella di Serena, Elga Enardu…

Ah saperlo…