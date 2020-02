Al Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini i colpi di scena non mancano mai! Soprattutto la ritrovata coppia di Pacifico Settembre, in arte Pago e Serena Enardu pare non arrivare ad una conclusione da Happy End romantico. Ma vediamo di capire meglio…

Grande Fratello Vip 4: l’ingombrante presenza di Serena offusca Pago

L’ingresso di Serena nella Casa non è stata una bella mossa per Pago…Aldilà dei sentimenti del cantante per la bella sarda, il reality ha delle dinamiche particolari e il web non ha proprio digerito l’entrata a forza di Serena in Casa.

Ma anche se la coppia ha degli estimatori, sono più i detrattori che non credono in questo ritrovato amore e pensa che Pago doveva continuare il suo percorso in Casa da solo.

Poi, non per dire, ma Serena non è esattamente una botta di vitalità e simpatia… E’ sempre musona e a tratti appare anche triste o meglio “scazzata” di trovarsi in quella situazione.

Miriana Trevisan e il fratello di Pago vs Serena Enardu

Anche il fratello e l’ex moglie di Pago non vedono di buon occhio l’ingresso in casa di Serena. Il fratello ad esempio ha dichiarato al settimanale Spy tutto il suo disappunto:

“Quando Serena è entrata nella casa del Gfvip come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione “rinchiusa” come quella del Gfvip si può perdere la felicità.

E sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

Sempre a Spy, l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan ha precisato: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io”.

Alfonso Signorni a Verissimo anticipa l’ingresso nella Casa di Cinecittà di Miriana Trevisan

Intanto il Direttore di Chi, a Verissimo a fatto intuire che lunedì sera, i protagonisti saranno ancora Pago e Serena perché entrerà nella Casa più spiata d’Italia l’ex moglie. Come reagirà lui di fronte alle parole del fratello e del figlio?

I due piccioncini in Casa litigano e cercano un confronto chiarificatore

Intanto i due ragazzi cercano di confrontarsi per capire che direzione sta prendendo la loro storia. Pago manifesta dei dubbi, tanto che Serena piange e non sa cosa fare: lasciare la Casa oppure rimanere?

Si alzano i toni fra Serena Enardu e Pago. Lei ribadisce la sua completa libertà di compiere scelte indipendenti all’interno della Casa

Pago la rassicura dicendole: “non voglio che vai via, ma ora su certe cose sono più intransigente e no riesco a passarci sopra”. Serena Enardu e Pago hanno un’accesa discussione, alcuni atteggiamenti del cantante sono veramente molto difficili da accettare per lei

Insomma, questo matrimonio s’ha da fare o no?

Ah saperlo…