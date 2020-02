Al Grande Fratello Vip 2020 il gioco inizia a farsi duro e potrebbero esserci degli abbandoni improvvisi. Dopo la rinuncia di Carlotta Maggiorana, ex Missi Italia, ora a voler abbandonare la Casa più spiata d’Italia, potrebbe essere Andrea Montovoli: “forse me ne vado”.

Andrea Montovoli pensa di abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip 2020?

Il giovane Andrea, alternativo ne look e nei modi, nella notte si è lasciato andare a delle confidenze con l’amico Paolo Ciavarro. I due ragazzi si sono trovati subito bene raggiungendo un’ottima sintonia, tanto che Montovoli si confida con Ciavarro. Andrea, senza preavviso, manifesta a voce alta ciò che lo tormenta:

“Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado”, afferma senza troppi giri di parole. Paolo non si aspettava una confidenza del genere tanto che rimane spiazzato e replica: “Cosa stai dicendo?”

Andrea Montovoli nella notte manifesta all’amico Ciavarro di voler abbandonare il gioco

Il dialogo fra i due continua e Andrea, incalzato da Paolo spiega meglio le sue intenzioni:

“Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal”, commenta senza entrare nei dettagli. Del resto Montovoli è sempre stato molto ermetico e non si intuisce cosa gli passa per la mente. Paolo indaga e cerca con tutte le sue forze di scavare più a fondo:

“Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare?”, chiede centrando il segno. Andrea, scuro in volto risponde:

“Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai”, afferma elusivo.

L’intenzione di Montovoli di lasciare il reality: verità o strategia?

Paolo rispetta la scelta dell’amico e non insiste più di tanto: “So soltanto che hai tirato fuori una cosa che tenevi dentro da 17 anni e quindi hai fatto un gran passo avanti”.

E Andrea di rimando: “Sono molto contento di essere riuscito a parlarne, d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare”.

Beh che Montovoli sia un po’ lunatico ce n’eravamo un pò accorti… Quello che non riusciamo a capire è, se alla base di questa volontà di abbandonare la casa, ci sia una reale insofferenza oppure è solo una strategia per richiamare l’attenzione.

D’altronde il ragazzo a parte la sua personalità e carattere, per la verità un pò anonime, non ha molte frecce da scoccare. Nel senso che non ha legami sentimentali travagliati, rapporti interrotti o particolari problematiche familiari. Insomma è un ragazzo tranquillo, con un mondo interiore forse complesso, che non lascia trasparire. Come buona parte del web afferma è un bello che non balla.

E si sa che nei reality, le dinamiche che attirano i telespettaori sono altre, a meno che non sei una simpatica canaglia come Patrick o Zequila. In ogni caso staremo a vedere se lascerà veramente il reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 4: televoto ancora aperto. Chi si salverà?

Intanto i pubblico è chiamato al televoto: stavolta a finire in nomination sono stati: Barbara Alberti, Adriana Volpe, Fabio Testi e Michele Cucuzza. Chi riuscirà a superare il giudizio del pubblico?