A poche ore d’inizio della puntata di stasera 10 febbraio 2020 del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini dovrà vedersela nuovamente con Barbara Alberti. In queste ore impazza sul web un video (che vi proponiamo) in cui la donna racconta un aneddoto e pronuncia una bestemmia, o per lo meno il popolo del web le reputa tale.

Grande Fratello Vip 2020: Barbara Alberti espulsa per bestemmia?

Cos’è successo nello specifico? Pare che la scrittrice mentre si trovava a parlare con Pago e Serena abbia raccontato un aneddoto del suo passato affermando:

“La preside incaz*atissima chiama e dice…Lei ha bestemmiato…Lei ha bestemmiato…Io? No, che ho detto? Dio bude***ne…”

Eccovi il Video dell’accaduto

Pago e Serena forse si sono resi conto della gaffe della scrittrice tanto che ad un certo punto, resasi conto di cosa avesse pronunciato ha detto “Oddio…”

Ma cosa deciderà il Grande Fratello Vip? Dio Bude***ne può essere considerata una bestemmia oppure no? In effetti nominare il nome di Dio invano rientra tra le cose da non fare dentro il reality. Ma cosa deciderà la Produzione?

Grande Fratello Vip 2020: Televoto aperto chi si salverà?

Intanto il televoto è ancora aperto e questa volta in nomination ci sono finiti: Barbara Alberti, Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Fabio Testi (che pare abbia abbandonato o voglia abbandonare la Casa)

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Fabio, Adriana, Barbara e Michele!#GFVIP pic.twitter.com/YwHLvuBUBb — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 4, 2020

Grande Fratello Vip 2020 vs l’Amica Geniale su Rai 1

Il reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara questa sera dovrà vedersela con una concorrenza spietata di Rai 1. Difatti l’ammiraglia Rai, questa sera in prima serata propone la fiction campione di ascolti della scorsa stagione, L’amica Geniale 2- Storia del nuovo cognome. Le avventure delle due protagoniste sarà basata sul secondo volume della quadrilogia di Elena Ferrante dedicata al racconto dell’amicizia tra le due protagoniste: ovvero Lila e Lenù.

Chi vincerà la battaglia degli ascolti? L’intrattenimento leggero e i colpi di scena del Grande Fratello Vip 2020 o la fiction di Rai 1?

Staremo a vedere…