L’Amica Geniale 2 quando torna in tv? Noi possiamo svelarvi in anteprima la data di messa in onda della seconda stagione dell’appassionante ed amatissima fiction Rai. Siete pronti? Ebbene per i nuovi episodi bisognerà attendere ancora un po’, ma sicuramente meno del previsto.

L’Amica Geniale 2 quando in onda e cast: le news

L’Amica Geniale 2 quando andrà in onda? Si era parlato della prossima primavera, ma a quanto pare i nuovi episodi prenderanno il via leggermente prima, per la gioia di tutti i fan. La serie tv ritornerà nelle prime serate di Rai 1 dal prossimo 10 febbraio 2020. Contenti?

L’amica Geniale – storia del nuovo cognome sarà basata sul secondo volume della quadrilogia di Elena Ferrante dedicata al racconto dell’amicizia tra le due protagoniste: ovvero Lila e Lenù.

Le riprese dei nuovi episodi sono terminati da poco. Come location per i vari set sono state usate le città di: Napoli, Ischia e Pisa. Proprio in Toscana il cast ha ultimato il proprio lavoro in attesa che il prodotto, confezionato ad hoc, venga poi mostrato al pubblico dell’ammiraglia Rai.

Nel secondo capitolo della saga di Lila e Lenù vedremo dunque le due amiche vivere appieno la loro gioventù e diventare maggiorenni. La serie è incentrata dai 17 ai 23 anni. Le due ragazze saranno sempre legate da una grande amicizia, ma intraprenderanno strade diverse.

Lila ha sposato Stefano, peccato però che lo scoprirà diverso da quanto credeva. La ragazza si troverà vittima di diverse violenze quotidiane familiari che la porteranno a maturare l’idea di aver perso la propria identità.

Anche Lenù dovrà fare i conti la propria identità cambiata, ora che si è trasferita a Pisa per studiare alla Normale.

L’Amica Geniale 2 cast: le prime indiscrezioni

Chi farà parte del cast de L’Amica Geniale 2? Da quanto abbiamo appreso da Instagram, nelle foto del party di fine produzione, vedremo sicuramente la piccola Lila, ovvero la sua interprete Ludovica Nasti. Il suo, molto probabilmente sarà un cameo, in quanto prenderà parte ad alcuni flashback.

Le protagoniste saranno le giovani Gaia Girace e Margherita Mazzucco che hanno già impersonato Lila ed Elena da adolescenti nella prima stagione.