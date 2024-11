Quella di Maica Benedicto e Tommaso Franchi può dirsi una lovestory finita sul nascere, nel cross-over del reality-show della Casa tra le versioni di Grande fratello e Gran Hermano. Il gioco sulla convivenza forzata, fondato nel Belpaese nei primi anni ‘2000 e trasmesso da Mediaset nel mondo, sta – non a caso – appassionando i telespettatori su scala globale. Complici il soggiorno momentaneo di Tommaso nella Casa made in Madrid, dove intanto Maica si dichiara delusa dal gieffino italiano sul fronte dei sentimenti. Tanto da etichettarlo, nella lingua madre, con un curioso nomignolo: “cucaracho”.

Grande fratello: Tommaso Franchi infrange il cuore di Maica Benedicto; il flirt trasloca, ma…

Se con il soggiorno della spagnola – durato per pochi giorni – nella Casa di Grande Fratello i due concorrenti sembravano vivere una frequentazione intima e travolgente, tanto da appassionare il pubblico di Mediaset nel mondo, con la partecipazione momentanea del gieffino italiano nel reality show iberico, invece, i rapporti tra Maica e Tommaso sono del tutto compromessi.

In un confronto registrato ai microfoni del reality della Casa più spiata a Madrid, Maica Benedicto si dice fortemente affranta dal ritrovato coinquilino. “A me quello che hai fatto non mi piace – fa sapere, la spagnola all’italiano, palesandosi moralmente giù di tono.

Non mi piace come ti sei comportato. Non mi piacciono le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e bla bla bla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato” – prosegue il chiarimento, da parte della spagnola.

A quanto pare il gieffino italiano non sarebbe chiaro con lei, o almeno non sul fronte sentimentale, tanto da indurla a credere che con lui possano esservi le fondamenta in prospettiva della storia di un amore solido. “Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio – prosegue lo sfogo al Gran Hermano, con il fascinoso Franchi, che ha fatto capitolare la spagnola spingendosi al viaggio in Spagna per una réunion con lei – e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”.

Il confronto tra Maica e Tommaso sfocia in un duro sfogo al Gran Hermano: l’italiano diventa “il cucaracho”

Insomma, contrariamente a questo auspicato dal loro joint-fandom di utenti attivi sui social, che spererebbero a gran voce nell’ufficializzazione di un loro amore, Maica e Tommaso si direbbero sull’orlo di una rottura in amore.

A far affievolire la speranza nutrita dai più degli internauti, in un amore di risonanza internazionale e multiculturale nell’unione tra l’italiano e la spagnola, è proprio quest’ultima. Nonostante la dichiarazione di interesse verso il gieffino, incalzata sui quesiti della produzione – in una nuova puntata del GH trasmesso su Telecinco (l’equivalente spagnolo di Canale 5 in Italia) – Maica Benedicto prende, infatti, le distanze da Tommaso Franchi.

Nel dettaglio lei definisce il bell’italiano come uno “scarafaggio” e/o – come vorrebbe il gergo social – “il malessere”, nell’accezione negativa del termine attribuita ad un ragazzo che porti del malcontento ad una ragazza.

“Conclusión: Hay cucarachos disfrazados de buenos muchachos“, è in sintesi il pensiero di Maica, maturato a spese di Tommaso. “Un cucaracho travestito da bravo ragazzo-dichiara nel dettaglio la spagnola ai microfoni di Gran Hermano, parlando del concorrente di Grande Fratello-. Cosa è successo? Non è successo nulla. Quello che mi ha dato fastidio è che dica a tutti i miei compagni una cosa, che i miei compagni per di più esprimo un’opinione su una cosa che non è vera, e a me ne racconti un’altra totalmente diversa”. Quindi, la lovestory multicultural può dirsi finita ancor prima di nascere, nel cross-over di Grande Fratello e Gran Hermano: “In conclusione, ci sono scarafaggi travestiti da bravi ragazzi. Non è successo nulla”, è il preannunciato addio di Maica Benedicto a Tommaso Franchi.