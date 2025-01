Salta l’appuntamento di lunedì 6 gennaio 2025 del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Perchè il popolare reality show non va in onda nel consueto appuntamento del lunedì sera? Vi sveliamo cosa è successo!

Perché il Grande Fratello non va in onda oggi, lunedì 6 gennaio? Il Motivo

Cambia ancora la programmazione del Grande Fratello che salta la diretta di lunedì 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania. Il motivo? Il reality show condotto da Alfonso Signorini salta l’appuntamento consueto del lunedì per lasciare spazio alla messa in onda della finale di Supercoppa 2024-2025 tra Inter – Milano.

Ma non finisce qui, il programma inizialmente previsto per martedì 7 gennaio 2025 è stato improvvisamente cancellato dalla programmazione in vista del debutto della nuova miniserie tv spagnola Amore e Vendetta – Zorro. Ma quando va in onda la prima diretta del 2025?

Quando tornerà il Grande Fratello in tv?

La prima puntata del 2025 del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, è prevista per mercoledì 8 gennaio 2025 dalle 21.39 su Canale 5. La prima diretta del 2025 segua l’ultima puntata trasmessa il 30 dicembre che ha sancito l’eliminazione dalla casa di Cinecittà de Le Monsè, Maria e sua figlia Perla, ma anche dell’abbandono di Pamela Petrarolo costretta per motivi personali e familiari a lasciare la casa. Ma cosa succederà nella nuova puntata?

Cresce l’attesa per scoprire cosa succederà in puntata dopo la lite che ha coinvolto Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Sui social il pubblico è diviso tra chi è pro Helena e chi appoggia la ex voce dei Gazosa. Ci sarà davvero qualche squalifica oppure no? Intanto gli equilibri nella casa sono sempre più precari con una spaccatura molto forte nei confronti della modella brasiliana. Lorenzo, Shaila e Tommaso sono pronti a chiedere la squalifica in diretta al GF.

L’appuntamento con il Grande Fratello è per mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.