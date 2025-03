Si è conclusa da poco la quarantunesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 24 marzo 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 41a puntata del Grande Fratello di lunedì 24 marzo 2025

La quarantunesima puntata del Grande Fratello di lunedì 24 marzo 2025 è iniziata con un confronto tra Shaila e Zeudi. Da amiche a nemiche: tutto è cambiato quando Shaila ha cominciato a vedere Zeudi sotto una luce differente. La ex velina di Striscia La Notizia è dubbiosa verso la ex Miss Italia accusata di essere falsa e interessata solo alle dinamiche del gioco e alle alleanze. Una lettura precisa quella di Shaila che trova concordi tantissimi dentro e fuori la casa. Tra questi anche Lorenzo che in un faccia a faccia con Zeudi non ha paura a dirle: “sei molto finta, sai a memoria tutto quello che è successo qui. Sei entrata e ce l’hai fatta, hai una marcia in più perchè hai visto tutto, hai fatto le tue dinamiche“.

Spazio poi al confronto tra Helena e Giglio con la modella che, ancora una volta, si conferma la più vera della casa visto che apostrofa il parrucchiere un “comodino” per i suoi comportamenti. Ma passiamo all’amore: dopo la crisi torna il sereno tra Javier e Helena che si ritrovano tra mille dubbi e promesse d’amore a scambiarsi un tenero “ti amo”. Anche Lorenzo e Shaila dopo essersi odiati e detti di tutto si sono ritrovati riscoprendosi sempre più innamorati. Infine una semifinale ricca di colpi di scena ed eliminazioni: prima quella di Giglio e poi a seguire quella di Javier e Shaila. Helena Prestes, invece, è stata scelta come quarta finalista.

Chi è uscito ieri sera 24 marzo 2025 dal Grande Fratello?

Durante la quarantunesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Chiara, Helena Prestes e Giglio? Il pubblico ha deciso di eliminare Giglio.

Non solo, durante la semifinale ci sono stati anche dei televoto flash. Il primo televoto flash ha visto in sfida Helena, Javier, Chiara e Shaila. A lasciare la casa è stato Javier. Infine il televoto flash per eleggere la quarta finalista e il terzo eliminato della puntata. A trionfare è stata Helena quarta finalista, mentre Shaila Gatta è stata eliminata.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 24 marzo 2025

Durante la quarantunesima puntata non ci sono state nomination. Al televoto sono andate di diritto Chiara e Mariavittoria. Il pubblico è chiamato a votare chi mandare in finale tra di loro. Chi vuoi in finale tra Chiara e Mariavittoria?

