Si è conclusa da poco la trentaquattresima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 24 febbraio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 34a puntata del Grande Fratello di lunedì 24 febbraio 2025

La trentaquattresima puntata del Grande Fratello di lunedì 24 febbraio 2025 inizia con il dissing rap di Shaila contro Helena. Poco dopo è il momento di Stefania Orlando e Iago Garcia: un’amicizia che lascia presagire l’inizio di qualcosa di più, ma a frenare il tutto è la conduttrice che in confessionale rivela di essere ancora interessata all’ex marito. Un lungo racconto, emotivamente non semplice, per la Orlando che racconta l’amore per l’ex compagno e la crisi sopraggiunta proprio una volta uscita dalla scorsa esperienza nella casa del Grade Fratello. La lunga diretta prosegue con lo scontro tra Zeudi e Helena: in tanti nella casa cominciano a pensare che la ex Miss Italia stia giocando di strategia e che sia entrata sin dall’inizio con un piano ben preciso nei confronti della modella. Ad insospettire è anche la reazione di Zeudi a quanto raccontato da Maria Teresa Ruta sulla ship nata anni fa tra Dayene Mello e Rosalinda Cannavò. Inizialmente Zeudi dice di non esserne a conoscenza, ma poco dopo Alfonso Signorini mostra un tweet pescato sui social che dimostra il contrario.

Ma non finisce qui, visto che tra i momenti della serata anche lo scontro tra Mattia e Shaila con il nuovo concorrente che asfalta la ex velina di Striscia La Notizia dandole della “falsa primadonna”. Non solo, smaschera anche la coppia Shaila e Lorenzo rivelando: “litigano a comando a favore di telecamere“. Non solo litigi, visto che durante la puntata spazio anche a momenti emozionati: Tommaso racconta la linea della sua vita e rivede in collegamento l’amata nonna Alba, mentre Maria Teresa Ruta parla della sua vita professionale e privata e riabbraccia la figlia Guenda. Infine il televoto flash per la prima finalista donna che vede Jessica trionfare a sorpresa su Helena.

Chi è uscito ieri sera 24 febbraio 2025 dal Grande Fratello? Iago eliminato

Durante la trentaquattresima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva al televoto: Chiara, Iago Garcia, Mattia, Giglio e Shaila. A lasciare definitivamente la casa è stato Iago Garcia.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025

Durante la trentaquattresima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Amanda, Zeudi, Helena, Maria Teresa? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Potrebbe interessarti: