Desta clamore mediatico lo scontro di cui sono state protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello, costato l’isolamento alla modella, che è poi tornata alla convivenza tra i concorrenti.

Helena Prestes è riammessa nel gioco di Grande Fratello, dopo l’isolamento

Nel mezzo di una cena, la cantante e la modella hanno discusso animatamente e il confronto è degenerato con parole scurrili, fino al gesto reattivo di Helena contro Jessica. Da qui, è scaturito l’allontanamento disposto dalla produzione per la modella, che è però stata riammessa nel gruppo dei concorrenti prima dei risultati del televoto eliminatorio.

Helena Prestes è rientrata nella zona comfort della Casa, dopo il suo allontanamento dai compagni di gioco, al Grande Fratello. Il suo ritorno alla convivenza è avvenuto nella mattina del 4 gennaio 2025, quando è riapparsa con gli altri coinquilini dopo una nottata trascorsa a calmarsi con Javier Martinez in seguito allo scontro con Jessica Morlacchi. “Sei speciale, ti ho sognato, lo sposerei“, ha esordito alla sua riammissione, abbracciata a Martinez. L’argentino le ha poi risposto sottolineando che lei non debba sentirsi sola. Come a volerla consolare dopo le ore che ha vissuto in isolamento.

L’intervento di Grande Fratello

Ma cosa ha provocato l’isolamento della brasiliana?

La produzione di Grande Fratello ha deciso di intervenire per sedare gli animi tra le mura della Casa di Cinecittà, a seguito dello scontro registratosi tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, venerdì 3 gennaio 2025. Un’autrice ha convocato Helena Prestes in confessionale per comunicarle la scelta disposta dalla produzione del suo allontanamento dal resto dei concorrenti. Pertanto, la gieffina è stata in isolamento nella stanza dove ha soggiornato l’attore di Beautiful, Clayton Norcross.

Il conflitto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Lo scontro tra le gieffine si è registrato mentre i concorrenti stavano intrattenendosi a tavola per la cena. Per l’occasione, Helena Prestes ha distribuito delle fette di pane ai commensali, servendosi di una paniera, lasciando Jessica Morlacchi a bocca asciutta, senza porgerle una porzione.

“Te lo poggio qui”, ha sussurrato a Jessica dalla parte opposta, lasciando la paniera al centro del tavolo. Il che ha irritato la cantante che le si è scagliata contro, accusandola di non averle dato il pane. Nel momento in cui si scagliava contro la coinquilina, Jessica ha definito Helena Prestes “imbecille”, spingendola alla reazione costatale poi l’allontanamento dal resto dei coinquilini.

Le immagini della rissa sfiorata fanno ora il giro del web e, nell’attesa per la messa in onda della nuova puntata di Grande Fratello dell’8 gennaio 2025, dividono l’opinione degli utenti in più posizioni.

La Casa si divide: le posizioni sullo scontro Helena Prestes vs Jessica Morlacchi

Oltre ai telespettatori utenti sui social, anche i gieffini testimoni si dividono su quanto è accaduto. Da una parte c’è chi difende la posizione avversa ad Helena di Jessica, come Shaila Gatta. L’ex ballerina di Amici si è aggiunta al coro degli utenti che invocano la squalifica dal gioco dell’ex amica brasiliana. “Dovesse tornare sarà isolata”, ha poi aggiunto in camera da letto.

D’altro canto, Stefania Orlando, Luca Calvani, Amanda Lecciso ed Eva Grimaldi sottolineano che le responsabilità dello scontro siano divise a metà, tra Helena e Jessica. Secondo loro, la cantante avrebbe provocato la reazione risentita di Helena accusandola in modo gratuito di averle negato il pane a cena. Chiaramente, spetta alla produzione del Grande fratello stabilire le responsabilità ed eventualmente un ulteriore provvedimento di risoluzione del conflitto nel gioco sulla convivenza. Intanto, Helena Prestes così come Jessica Morlacchi potrebbero rischiare l’eliminazione, dal momento che il televoto disposto per la puntata dell’8 gennaio, é stato annullato in vista di un provvedimento della produzione per il caso.