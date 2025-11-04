Si è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 3 novembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 6a puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 30 ottobre

La settima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 3 novembre 2025 prende il via con la padrona di casa Simona Ventura. Dopo i consueti saluti agli opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e la “opinionista oramai ospite fissa” Sonia Brugnalelli, Simona Ventura si collega subito con i casalinghi e casalinghi di questa edizione. La diretta entra subito nel vivo con il triangolo tra Benedetta, Valentina e Domenico. In mistery room l’ennesimo confronto tra Valentina, la compagna di Domenico, e Benedetta. Le due si ritrovano ancora faccia a faccia con Valentina che accusa Benedetta di non aver rispettato la sua storia d’amore. Dalla camera Domenico chiede ancora una volta scusa alla compagna Valentina e a Benedetta. Il teatrino prosegue con il confronto – scontro tra Valentina contro Rasha e Anita. Sul finale la donna fa un ultimatum al compagno: “cambi posto, ti allontani da Benedetta, cominci a pensare a te e a fare il tuo gioco. Questa storia deve finire qua, io devo ritornare perchè Paola vuole vedere il papà e non per fare questi teatrini di Beautiful. Quindi decidi tu!“.

Calato il sipario è il momento di un ingresso speciale nella casa del Grande Fratello, visto che Claudio Amendola entra per un esperimento. L’attore cerca di far “sciogliere” Donatella, ma la sfida è davvero tosta. Alla fine però Amendola riesce a ballare un lento con la casalinga di Bari che commenta: “è stato un onore per me“. Spazio poi al patto della banana siglato scherzosamente dai ragazzi capitanati da Francesco Rana, ma che si rivela fallimentare. Infine un momento di grande emozione per Rasha che incontra la mamma Basima che la invita a lasciarsi andare e vivere le sue emozioni con Omer.

Chi è uscito ieri sera 3 novembre dal Grande Fratello 2025?

Durante la settima puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. In nomination c’erano Jonas, Francesco Rana, Mattia e Francesca e Simone. Il concorrente meno votato dal pubblico e di conseguenza eliminato dalla casa è stato Francesco Rana.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 3 novembre

Durante la settima puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia.

Chi vuoi salvare tra Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il candidato alla prossima eliminazione.

