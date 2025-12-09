E’ calato il sipario sulla semifinale Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 8 dicembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 12a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 8 dicembre

La dodicesima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 8 dicembre 2025 di Simona Ventura inizia col botto. La conduttrice, infatti, comunica ai telespettatori che sarà una semifinale infuocata con due televoti flash e tante sorprese. Prima il verdetto del televoto del pubblico chiamato a scegliere chi salvare tra Rasha, Domenico, Simone e Francesca. A lascare definitivamente la casa sono mamma e figlio: Simone e Francesca. La puntata entra poi nel vivo con il confronto tra Francesca e Donatella. Tra le due non c’è mai stata tanta simpatia e in diverse occasioni si sono scontrate sul loro modello di “essere mamma”. Simona Ventura a pochi giorni dalla finale cerca di capire cosa non ha funzionato tra loro.

Spazio poi alla crisi che ha coinvolto i Rashmer. Omer e Rasha sono ai ferri corti dopo una serie di litigi ed incomprensioni che sembrano aver spazzato via l’interesse della bella concorrente romana. E’ proprio Rasha a lamentarsi del comportamento di Omer che, dal canto suo, è convinto che sia solo stato oggetto di un piano ben preciso della concorrente. Dallo studio anche Cristina Plevani e Sonia Bruganelli attaccano Rasha non credendo minimamente al suo interesse verso Omer. Anche nella casa Anita punta il dito contro l’amica accusandola di aver solo fatto strategia con Omer. Non manca poi un ultimo confronto tra Benedetta e Domenico che, a telecamere e microfoni spenti, si parlano per circa 60 secondi. Infine due televoti flash per sancire i due nuovi finalisti.

Chi è uscito ieri sera 8 dicembre dal Grande Fratello 2025?

Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. In nomination c’erano Francesca, Simone, Domenico e Rasha. Questa settimana il pubblico era chiamato a votare ben due concorrenti da eliminare. A lasciare la casa sono stati Francesca e Simone.

Ma non finisce qui, visto che durante le semifinale con due televoto flash hanno abbandonato per sempre la casa, ad un passo, dalla finale: Donatella, Benedetta e Rasha. Anita e Grazia, invece, hanno conquistato il titolo di finalista.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 8 dicembre

Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Omer e Domenico che si contenderanno l’ultimo posto rimasto per la finale.

Chi vuoi in finale tra Omer e Domenico? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella finale di lunedì 15 dicembre 2025.

Ti potrebbero interessare: