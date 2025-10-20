E’ da poco calato il sipario sulla quarta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 20 ottobre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 4a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 20 ottobre

La quarta puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 20 ottobre 2025 prende il via con una raggiante Simona Ventura che rilancia: “non esistono maschere, solo verità. Chi è pronto a mettersi in gioco? Si parte”. La padrona di casa dopo i consueti saluti agli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli dà il benvenuto ad un ospite speciale: Sonia Bruganelli. La puntata entra subito nel vivo con Anita Mazzotti che, dopo il lutto per la morte della mamma, è pronta a tornare da concorrente nella casa. Spazio poi al triangolo amoroso tra Rasha divisa tra Francesco “King Rana” e Omer. Un triangolo che diverte e che al momento ha spinto la bella Rasha a propendere verso King Rana.

Durante la diretta anche il confronto tra Jonas e Grazia con uno scivolone del giovane 24enne che poco dopo ha una crisi “sedata” dal pronto intervento di Simona Ventura e Sonia Bruganelli. Non mancano le emozioni con la storia del prima e dopo di Ivana Castorina. La concorrente ha raccontato il suo percorso di transizione emozionando davvero tutti. Ma non finisce qui, visto che poco dopo Ivana vive un’altra grande emozione. Nella casa per una bella sorpresa arriva il marito Tony.

Chi è uscito ieri sera 20 ottobre dal Grande Fratello 2025?

Durante la quarta puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. Al televoto in lizza c’erano Francesco, Bena, Grazia e Giulia. Alla fine il pubblico da casa ha deciso di non salvare Bena, il primo candidato all’eliminazione. Simona Ventura durante la diretta ha annunciato un colpo di scena ai concorrenti: una eliminazione diretta con tanto di televoto flash. La sfida è stata tra Bena, Mattia, Matteo e Flaminia. Alla fine il pubblico sovrano ha deciso di NON salvare Bena che è il secondo concorrente eliminato.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 20 ottobre

Durante la quarta puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Benedetta, Rasha e Matteo.

A rischio eliminazione ci sono: Benedetta, Rasha e Matteo? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato durante la prossima puntata di lunedì 27 ottobre 2025.

