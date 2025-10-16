Al Grande Fratello 2025 Ivana Castorina ha confidato a Grazia e Giulia il suo percorso verso la libertà. La concorrente, operaia metalmeccanica di Catania, ha raccontato con naturalezza la sua vita da donna trans.

Ivana Castorina al Grande Fratello 2025: “sono quello che sono grazie alla mamma”

Durante la notte nella casa del Grande Fratello 2025 si ritrovano a raccontarsi senza paure. E’ quello che è successo ad Ivana Castorina, l’operaia metalmeccanica di Catania, che in giardino si è sbottonata sulla sua vita con Grazia e Giulia. La concorrente ha aperto il suo cuore confessando il suo percorso di transizione di donna trans che, all’età di 18 anni, l’ha spinta a scegliere di essere una donna libera grazie al supporto incondizionato della mamma. “Mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie” – ha detto Ivana Castorina ricordando gli anni prima dell’intervento. A 18 anni la decisione che l’ha spinta ad essere libera: “i ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera“. Prima di quella libertà non sono mancati momenti di grande dolore e difficoltà come ha raccontato: “è stata una vita molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione”

Prima di iniziare il percorso di transizione, Ivana ha scritto una lunga lettera alla sua mamma per raccontarle quello che stava vivendo.

“Questa è l’ultima volta che mi vedi. Mia mamma si è messa davanti la porta e mi ha detto ‘magari è un momento, e se cambi idea?’. A quel punto io le ho detto ‘Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito‘”.

Ivana Castorina e l’amore per il marito al Grande Fratello 2025

All’età di 19 anni Ivana Castorina ha deciso di sottoporsi all’intervento presso una clinica di Trieste: “sono stati interventi lunghi e complicati – ha precisato – e mia madre è sempre stata accanto a me. Sono mancata un mese da casa per questa operazione. Io sono quella che sono grazie alla mia mamma“. A darle forza e coraggio anche la storia di Silvia Burgio, la prima concorrente trans che ha varcato la porta rossa del Grande Fratello nel lontano 2008.

Infine, Ivana ha parlato anche dell’incontro con il marito sposato dopo 11 mesi di relazione: “sono riuscita in maniera equilibrata a capire che dovevo ascoltare il mio cuore almeno una volta nella vita. Mi stavo per precludere qualcosa che poi si è avverato: quello che è l’amore della mia vita“.

Ecco il video Mediaset.