A poche settimane dalla partenza dopo l’uscita improvvisa di Anita Mazzotta anche Francesca Carrara ha abbandonato la casa del Grande Fratello 2025. La notizia è stata confermata dalla produzione del popolare reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5.

Francesca Carrara ha lasciato la casa del Grande Fratello 2025: perchè?

Francesca Carrara lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello 2025. Nel giro di pochissimi giorni sono già due i concorrenti che, per motivi personali, hanno dovuto abbandonare la casa di Cinecittà. Dopo Anita Mazzotta uscita all’improvviso lasciando senza parole i fan e i compagni d’avvenuta, anche Francesca Carrara in queste ore ha varcato la porta rossa per tornare a casa. A comunicare l’uscita di Francesca è stata la produzione del reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5 con un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social.

Un nuovo colpo di scena nella casa più spiata d’Italia! A pochi giorni dalla diretta di lunedì 20 ottobre 2025 che sancirà l’eliminazione dal gioco di un concorrente tra Bena, Francesco Rana, Giulia Soponariu e Grazia Kendi, Francesca Carrara ha dovuto lasciare momentaneamente il reality per motivi personali.

Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali. — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2025

Grande Fratello 2025, Francesca Carrara fuori dalla casa: il figlio Simone resta in gioco?

“Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali“. Questo è il comunicato ufficiale del Grande Fratello diffuso sui canali social per confermare l’uscita dalla casa della concorrente. Non è dato sapere di più e soprattutto, proprio come è successo per Anita Mazzotta, non è chiaro se si tratti di un’uscita temporanea o definitiva. Intanto all’interno della casa è rimasto figlio Simone De Bianchi con cui Francesca sta partecipando al gioco.

Ma chi è Francesca Carrara del Grande Fratello? La 43 enne romana è una tappezziera e restauratrice e si è fatta conoscere in queste puntate dal grande pubblico per la sua storia. Una mamma forte e tenace che, nonostante la separazione dal marito, ha deciso di riprendere in mano la propria vita e la propria libertà. Un racconto che ha emozionato il pubblico e i compagni d’avventura che hanno apprezzato sin da subito il carattere schietto e determinato di Francesca. La sua uscita dalla casa ha sorpreso e dispiaciuto tantissimi fan, ma è ancora aperta la domanda: tornerà nella casa?