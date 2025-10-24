Un nuovo momentaneo abbandono nella casa del Grande Fratello 2025. Questa volta a varcare la porta rossa è stata Donatella Mercoledisanto costretta a lasciare la casa per motivi personali.

Donatella Mercoledisanto lascia la casa del Grande Fratello 2025: cosa è successo?

Momento di sorpresa nella casa del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Donatella Mercoledisanto ha lasciato temporaneamente il gioco per motivi personali. A confermare la notizia è stata la produzione del programma di Canale 5 tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui social del programma. “Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali” – si legge nel post diffuso sui social del reality show.

Donatella, la 46enne di Bari, è tra le indiscusse protagoniste della 19esima edizione del reality show, anche se il suo carattere energico divide il pubblico dentro e fuori la casa. Polemiche a parte, la donna sin dal suo ingresso non ha mai nascosto di essere legatissima alla sua famiglia che rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella sua vita.

Simona Ventura, il messaggio per Donatella dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello 2025

L’improvvisa uscita dalla casa del Grande Fratello 2025 di Donatella è arrivata a pochi giorni dalla quinta diretta del reality show. Sui social Simona Ventura, la conduttrice del programma, ha condiviso un messaggio dedicato proprio a Donatella Mercoledisanto. “Forza Donatella” – ha scritto Super Simo mostrando così non solo vicinanza alla concorrente di Bari, ma anche come monito di incoraggiamento. Al momento non è dato sapere di più sui motivi che hanno spinto la concorrente a lasciare la casa, ma proprio come per Anita e Francesca non è da escludere il suo ritorno da concorrente.

Intanto ricordiamo che durante la prossima puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 ottobre 2025 scopriremo il verdetto del pubblico chiamato a scegliere chi salvare tra Matteo Azzali, Rasha Younes e Benedetta Stocchi.