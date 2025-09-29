Ci siamo: si accendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello 2025 con una nuova edizione. Alla conduzione Simona Ventura che per un ritorno alle origini ha deciso di condividere questa esperienza con tre protagonisti delle passate edizioni del reality: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi!

Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della prima puntata del 29 settembre

Al via da lunedì 29 settembre 2025 dalle ore 21.44 la nuova edizione del Grande Fratello 2025, il reality show di successo condotto quest’anno da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. La porta rossa sta nuovamente per riaprisi a pochi mesi dalla scorsa edizione che ha visto trionfare Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. La casa più spiata d’Italia riparte con tante novità: prima di tutto con una durata abbreviata rispetto alle passate edizioni e un ritorno alle origini.

Quanto durerà questa nuova avventura del “Grande Fratello”? Negli ultimi anni il reality show ci aveva abituato a maratone infinite, con edizioni partite a settembre e concluse solo alle soglie della primavera. Tra tutte ricordiamo l’edizione 2022-2023 che ha toccato quasi i 200 giorni di convivenza forzata! Quest’anno la grande macchina del GF ha deciso di cambiare rotta e virare verso il passato con un’edizione che dovrebbe concludersi intorno ai 100 giorni come accadeva nelle prime edizioni che hanno fatto la storia del programma. Un’altra grande novità riguarda la padrona di casa: Simona Ventura che torna su Canale 5 alla conduzione di un reality show. Al suo fianco tre volti noti lanciati proprio dal Grande Fratello. Si tratta di Cristina Plevani, prima vincitrice del GF, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

Grande Fratello 2025, i concorrenti

Ma passiamo ai concorrenti del Grande Fratello 2025 che, quest’anno a differenza delle ultime edizioni saranno tutti non conosciuti al grande pubblico. Durante la prima puntata entreranno dodici concorrenti, ecco i loro nomi:

Matteo Azzali – 47 anni, Parma. Un pugile con l’anima di poeta. Ha fondato la sua palestra, il luogo in cui forgia corpi e caratteri, eppure la sua vera forza non è solo nei muscoli: Matteo conosce la Divina Commedia a memoria. Un gigante rispettato da tutti, dentro e fuori dal ring, che ha trasformato i colpi della vita in versi e disciplina;

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura, quest’anno andrà in onda solo il lunedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt)

con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).