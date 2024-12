Pamela Petrarolo di Non è la Rai abbandona la casa del Grande Fratello 2024. A sorpresa la cantante è costretta per motivi personali a lasciare la casa di Cinecittà.

Pamela Petrarolo di Non è la Rai lascia il Grande Fratello: cosa è successo?

Brutte notizie per Pamela Petrarolo di Non è la Rai. La ex ragazza di Non è la Rai abbandona la casa del Grande Fratello 2024 per motivi personali e durante la diretta della ventesima puntata comunica la sua decisione ai compagni d’avventura.

«Grazie Alfonso per questo meraviglioso viaggio, ma purtroppo devo abbandonare la casa perchè sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, ho dovuto combattere con questo dolore sperando che queste cose possano cambiare. Le mie figlie hanno bisogno di me e vengono prima di tutto, davanti ad un dolore grande devo tornare a casa e combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e in questo momento questa lo è» comunica Pamela che lascia la casa per motivi personali legati alla sua famiglia.

Ecco il video Mediaset.