Si è da poco conclusa la 36ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo presentato da Alfonso Signorini su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri, confronti, ma anche emozioni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda mercoledì 14 febbraio 2024 con le ultime news.

La trentatreesima puntata del Grande Fratello di mercoledì 14 febbraio 2024 è iniziata con un comunicato da parte di Alfonso Signorini sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi: «il nostro Giuseppe sta bene, è sotto osservazione di un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di male, Giuseppe sta bene, ma è giusto approfittare queste giornate fuori dalla casa per fare tutti gli accertamenti. Un abbraccio enorme». Spazio al primo scontro tra Perla, Grecia e Anita: le tre concorrenti sono convinte che il comportamento di Beatrice Luzzi abbia influito sull’eliminazione di Vittorio. Poco dopo è il momento di un duro confronto: Beatrice Luzzi e Simona Tagli hanno etichettato Greta come seduttiva con gli uomini della casa. La Tagli ci va giù pesante dicendo sulla ex tentatrice: «lavora con le sue curve nella casa e salta da un letto all’altro» riferendosi a Vittorio, Sergio e Alessio. Le parole della Tagli creano un accesso dibattito fuori e dentro la casa con Alfonso Signorini che asfalta la ex conduttrice mostrandole una sua vecchia foto: «vedi che anche tu hai lavorato col tuo corpo».

Dopo l’eliminazione Vittorio torna nella casa per un confronto con Beatrice e Greta. Non è l’unico comeback, visto che nel giorno di San Valentino torna nella casa anche Mirko per trascorrere qualche giorno con la ex fidanzata Perla. I due torneranno insieme? Chissà. Intanto nella casa si accendono gli animi con il faccia a faccia tra Marco Maddaloni e Beatrice. Sul finale sorprese per gli innamorati: Anita riabbraccia il fidanzato Edoardo, Paolo e Letizia festeggiano in suite, mentre Massimiliano riceve un regalo dalla figlia.

Chi è uscito ieri sera 14 febbraio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentacinquesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto con il nome del concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Beatrice, Vittorio, Stefano e Federico. Beatrice e Federico sono i primi due a salvarsi con rispettivamente il 30% e 29%.

In lizza per l’eliminazione restano Stefano e Vittorio. Alla fine è proprio Vittorio ad abbandonare definitamente la casa del GF con il 20%.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 14 febbraio

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. Anche in questa puntata tutti contro tutti. I concorrenti più votati nella casa sono: Beatrice, Sergio e Grecia Colmenares.

Chi vuoi salvare tra Beatrice, Sergio e Grecia Colmenares? Il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione con Stefano.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 14 febbraio

