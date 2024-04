Il ciclo di interviste di Francesca Fagnani a Belve è giunto al gran finale. La conduttrice e giornalista ha in serbo tre personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione molto amati e discuti per l’ultima puntata di stasera, martedì 30 aprile 2024. Curiosi di scoprire chi risponderà alle domande faccia a faccia della Fagnani?

Belve, anticipazioni di martedì 30 aprile 2024: l’intervista a Mara Maionchi

Martedì 30 aprile 2024 dalle ore 21.20 va in onda la quinta ed ultima puntata di Belve, il programma di interviste faccia a faccia realizzate da Francesca Fagnani e trasmesse in prima serata su Rai2. Protagonisti del gran finale di uno dei programmi più seguiti, amati e commentati del piccolo schermo tre volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione. La prima è Mara Maionchi, discografica e talent scout di talento che ha scoperto grandi nomi della musica italiana: da Gianna Nannini a Tiziano Ferro. La produttrice discografica, uno dei volti televisivi più amati e più richiesti, si è raccontata a cuore aperto rispondendo con la schiettezza che la contraddistingue da sempre alle incalzanti domande della Fagnani.

Dall’ingratitudine di Tiziano Ferro al matrimonio con il marito Alberto Salerno fino al rapporto con la madre che non ha partecipato nemmeno al suo matrimonio. «Non è venuta perché ha detto che a lei i matrimoni facevano tristezza. Mamma era strana, non era una donna affettuosa, però è stata molto forte» – ha raccontato la Maionchi.

Mara Maionchi su Tiziano Ferro a #Belve: “non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza”

Belve, tutti gli ospiti di martedì 30 aprile 2024

Non solo l’intervista a Mara Maionchi nella quinta ed ultima puntata di stasera di Belve, martedì 30 aprile 2024, su Rai2. Francesca Fagnani, infatti, ha incontrato ed intervistato anche Francesca Pascale, ex parlamentare, nota al grande pubblico per essere stata la ex compagna di Silvio Berlusconi. Oggi la Pascale ha cambiato vita ed è felicemente sposata ed innamorata della moglie di Paola Turci.

Infine in studio anche Piero Chiambretti. Il conduttore dopo anni a Mediaset ha siglato un contratto con la Rai e si prepara al suo grande debutto in prima serata su Rai3 da maggio farà con il nuovo programma dal titolo “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Durante la puntata non mancherà l’ospite musicale, ma anche momenti di comicità e satira con la presenza di Carmine Del Grosso e a Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, ovvero le Eterobasiche.

Ricordiamo che tutte le puntate di “Belve” sono tutte disponibile anche on demand su RaiPlay.