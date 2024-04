La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League, torna in chiaro in prima serata su Canale 5 con la semifinale tra Bayern Monaco-Real Madrid. Chi passerà alla finale?

Champions League oggi in tv, la semifinale Bayern Monaco-Real Madrid su Canale 5

Martedì 30 aprile 2024 dalle ore 21.00 va in onda su Canale 5 la semifinale Bayern Monaco-Real Madrid, la partita valida per la semifinale d’andata di Champions League 2024. La più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA entra nel vivo con gli ultimi match e la semifinale è visibile in chiaro su Canale 5, ma ricordiamo che è anche disponibile in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

A scendere in campo Bayern Monaco-Real Madrid nello spettacolare scenario dell’Allianz Arena di Monaco. Da un lato ci sono i tedeschi allenati da Thomas Tuchel e dall’altro gli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti. La telecronaca della semifinale è a cura di Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Ricordiamo che su Mediaset Infinity va in onda, come sempre, il prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Champions League 2024, le prossime partite

Ecco il calendario delle partite di Champions League 2023-2024 trasmesse tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio.

MARTEDÌ 30 APRILE

Bayern Monaco-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it con la telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero. In campo gli inviati: Francesca Benvenuti e Carlo Landoni

A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO