La bravissima Juliette Binoche è la protagonista di Tra due mondi, il film drammatico in onda in prima visione tv a partire dalle 21.20 di Martedì 30 Aprile su Rai Tre.

Una pellicola che punta molto sull’eccellente cast in campo e che fa riflettere su temi importanti quali quello delle differenze sociali, dell’amicizia e del precariato nel lavoro. Abbastanza impegnativo e decisamente consigliato. Di seguito vi diciamo cosa c’è da sapere sul suo conto.

Tra due mondi: la trama in breve e il cast

Marianne Winckler è un’affermata scrittrice che per la stesura di un libro sul tema del precariato non esita a farsi assumere come donna delle pulizie su un traghetto. Ovviamente non rivela la sua vera identità e quando le colleghe con cui ha stretto amicizia la scoprono, si sentono tradite.

Oltre a Juliette Binoche, del cast menzioniamo almeno Hélène Lambert, Louise Pociecka, Steve Papagiannis, Aude Ruyter, Jérémy Lechevallier e Kévin Maspimby.

Le curiosità principali da conoscere sul film

Tra due mondi è un film francese del 2021 diretto da Emmanuel Carrère. Queste sono le curiosità principali da conoscere sul suo conto: