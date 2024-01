E’ calato il sipario sulla 30ima puntata del Grande Fratello 2024, la prima del nuovo anno. Con l’inizio del 2024 Alfonso Signorini è tornato al timone del seguitissimo reality show di Canale 5 con una lunga diretta fatta di immancabili colpi di scena, sorprese, litigi, scontri e confronti. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 8 gennaio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 30ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 8 gennaio

La trentesima puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio 2024 è stata la prima del nuovo anno. Un 2024 che è iniziato nel peggiore dei modi all’interno della casa, visto che Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa per la morte del padre. “Buona sera, benvenuti. Grande Fratello in onda, buon anno a tutti! Spero lo abbiamo trascorso bene e iniziato ancora meglio” – sono i saluti del conduttore che, dopo i consueti saluti a Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e tutti gli ex coinquilini, si collega con i concorrenti nella casa.

Alfonso Signorini inizia subito dal lutto di Beatrice Luzzi: “in questa settimana è successo di tutto: un fatto luttuoso che ha colpito tutti, la scomparsa del papà di Beatrice, una scomparsa a cui era preparata, ma non lo si è mai. Il televoto è stato annullato e tutti coloro che hanno inviato un sms saranno rimborsati”. Intanto Beatrice Luzzi ha deciso di rientrare in gioco, ma prima Signorini ha una ramanzina da fare ad alcuni coinquilini colpevoli di essere stati poco rispettosi verso il lutto della loro compagna d’avventura.

“Non mi interessa di chiedervi di esprimere un dolore che non sentite, ma se anche uno può non andare d’accordo e detestare qualcuno bisogna fare un passo indietro e avere rispetto per quello che è successo. Poi il giorno dopo la vita continua, ma esiste una forma nella vita, il rispetto, la sensibilità. Se non ci sono i principi nella vita ragazzi non si va da nessuna parte. Non faccio nomi, voglio che passi come motivo di riflessione. Non ci sono squalifiche in atto, ma solo delle riflessioni da fare” – sono le parole di Alfonso Signorini.

Spazio poi al ritorno nella casa di Beatrice Luzzi che ha letto una commovente lettera dedicata al padre Paolo. Non sono mancate le discussioni: da quella nata tra Stefano, Anita e Giuseppe Garibaldi fino a Paolo e Massimiliano gelosi di Vittorio. Sul finale immancabile il confronto a distanza tra Perla e Mirko. Due le sorprese della serata: la prima per Monia che riabbracciato la madre e poi per Massimiliano che, dopo quattro mesi, ha rivisto il padre.

Chi è uscito ieri sera 8 gennaio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentesima puntata del Grande Fratello 2023 non c’è stato alcun verdetto di televoto. Alfonso Signorini, infatti, ad inizio puntata ha comunicato che il televoto è stato annullato in settimana dopo l’uscita dalla casa di Beatrice Luzzi colpita dal lutto del padre. La morte del padre dell’attrice di Vivere ha spinto la produzione ad annullare il telefoto che vedeva scontrarsi: Monia, Federico, Beatrice e Rosanna.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 8 gennaio

Durante la lunga diretta non poteva mancare il momento nomination. Questa settimana nessun concorrente immune, ma tutti contro tutti. Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti la volontà del GF di ripristinare il televoto annullato per la morte del padre di Beatrice Luzzi che vedeva candidati all’eliminazione: Rosanna Fratello, Federico, Monia e Beatrice. A loro si sono aggiunti i due concorrenti più votati dai concorrenti.

Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Federico, Monia, Anita, Sergio, Stefano, Paolo e Rosanna Fratello? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata in onda lunedì 15 gennaio 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 8 gennaio

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di lunedì 8 gennaio 2024: