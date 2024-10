Si è da poco conclusa la quinta puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 30 settembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 5a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 30 settembre

La quinta puntata del Grande Fratello di lunedì 30 settembre 2024 è stata ricca di emozioni e colpi di scena. A cominciare dallo scontro scoppiato in diretta tra Jessica Morlacchi e Yulia. Tra le due non scorre buon sangue e se ne sono dette di tutti i colori costringendo anche l’intervento di Alfonso Signorini. Spazio poi ad Helena Prestes: la modella brasiliana divide la casa per i suoi comportamenti al punto da essere ripresa dallo stesso Enzo Paolo Turchi. Una vita difficile quella di Helena che ha avuto modo di condividere con il pubblico la sua infanzia in Brasile e l’inizio di una nuova vita a soli 16 anni lontana dalla sua famiglia.

Nella casa del GF si parla d’amore con la coppia Shaila Gatta e Javier. I due sono sempre più vicini e la ex velina di Striscia La Notizia ha confessato di essere molto incuriosito dal giocatore di pallavolo. E’ nato un amore? Proprio Shaila Gatta è stata tra le protagoniste della puntata: dapprima ha ricordato la sua infanzia e come i suoi genitori abbiano fatto tantissimi sacrifici per realizzare il suo sogno. Poco dopo nella casa un’emozionante sorpresa: l’ingresso di mamma Lucia con le due che hanno ballato insieme tra le lacrime.

Chi è uscito ieri sera 30 settembre dal Grande Fratello 2024?

Durante la quinta puntata del Grande Fratello 2024 NON c’è stato alcun concorrente eliminato dalla casa, visto che il televoto era in positivo. La domanda, infatti, era “chi vuoi salvare tra Amanda, Helena, Shaila e Iago?

Il televoto – quindi – era in positivo e il pubblico da casa ha salvato Shaila, concorrente preferita dal pubblico e quindi immune alle nomination. La meno votata è stata Amanda Lecciso con il 9% dei voti ed la prima concorrente candidata alla prossima eliminazione.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 30 settembre

Durante la quinta puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Clarissa Burt, Iago, Amanda Lecciso e Maria Vittoria. Chi vuoi salvare tra Clarissa Burt, Iago, Amanda Lecciso e Maria Vittoria? Il concorrente meno votato sarà il primo eliminato e dovrà lasciare definitivamente la casa nella prossima puntata.