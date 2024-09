Si sono spenti i riflettori sulla quarta puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 26 settembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 4a puntata del Grande Fratello 2024 di giovedì 26 settembre

La quarta puntata del Grande Fratello di giovedì 26 settembre 2024 è stata ricca di colpi di scena. A cominciare dall’arrivo in studio di Katherine Kelly Lang, la famosissima Brooke di Beautiful. L’attrice poco dopo ha varcato la porta rossa per salutare l’amico e collega Clayton Norcross. Non solo, i due sono stati protagonisti anche di un matrimonio celebrato proprio all’interno della casa sotto gli occhi attenti dei coinquilini. Spazio poi al duro confronto tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato arrivati ai ferri corti per una nomination.

Un duro confronto che ha coinvolto anche gli altri coinquilini della casa, anche se alla fine i due hanno trovato un punto di incontro. Spazio poi al triangolo amoroso Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier. La ex velina di Striscia La Notizia ha confessato di non essere pronta a fare nessuna scelta, ma di apprezzare alcuni lati del carattere di entrambi. Non sono mancati i momenti di grande emozione come quando Enzo Paolo Turchi ha condiviso le sue paure per il domani della figlia Maria per via della sua età.

Chi è uscito ieri sera 26 settembre dal Grande Fratello?

Durante la quarta puntata del Grande Fratello 2024 NON c’è stato alcun concorrente eliminato dalla casa, visto che il televoto era in positivo. La domanda, infatti, era “Chi vuoi salvare tra Yulia, Ila e Iago?

Il televoto – quindi – era in positivo e il pubblico da casa ha salvato Yulia, concorrente preferita dal pubblico e quindi immune alle nomination.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 26 settembre

Durante la quarta puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Amanda, Helena, Shaila e Iago. Chi vuoi salvare tra Amanda, Helena, Shaila e Iago? Il televoto è in positivo: il pubblico è chiamato a votare il preferito. Alla chiusura del televoto iil concorrente più votato guadagnerà l’immunità dalla prima nomination ad eliminazione di questa edizione.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 26 settembre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella quarta puntata del GF di giovedì 26 settembre 2024.