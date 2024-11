E’ terminata la quindicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda martedì 26 novembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 15a puntata del Grande Fratello 2024 di martedì 26 novembre

La quindicesima puntata del Grande Fratello di martedì 26 novembre 2024 è iniziata con un gioco per permettere ad una delle cinque coppie separate tra il tugurio e la casa di potersi riabbracciare. A spuntarla è stata quella formata da Lorenzo e Shaila che si sono potuti rivedere con la ex velina di Striscia La Notizia che si è lasciata andare ad una importante confessione: “mi sono innamorata di te“. Spazio poi al ritorno di Dayane Mello; la modella ed ex concorrente del Grande Fratello è tornata dopo quattro anni nella casa raccontando come questa esperienza le abbia cambiato la vita. Non solo, poco dopo ha riabbracciato l’amica Helena Prestes regalando il momento più emozionante della serata. “E’ la sorella che Dio mi ha dato” – ha detto Dayane tra le lacrime ad Helena Prestes a conferma che l’amicizia tra donne non solo esiste, ma è anche speciale!

Durante la lunga diretta immancabile il triangolo amoroso di Temptation Island con Federica Alfonso e Stefano. Dopo l’ennesimo confronto, Federica sembra aver finalmente preso una scelta: “Adesso scelgo di stare con me stessa“. Quanto durerà? Ma non finisce qui, visto che le Non è la Rai sono state protagonista di un litigio molto forte con Ilaria Galassi che ha rivelato di non fidarsi dell’amica Pamela Petrarolo. Infine una sorpresa per Tommaso che ha riabbracciato dopo mesi il padre.

Chi è uscito ieri sera 26 novembre dal Grande Fratello 2024

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Luca Calvani, Helena Prestes e Stefano Tediosi. Il televoto era in positivo con il pubblico chiamato a salvare due concorrenti. I due concorrenti più votati sono stati Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 26 novembre

Durante la quindicesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Javier, Federica, Giglio e Stefano. Chi vuoi salvare tra Javier, Federica, Giglio e Stefano? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato guadagnerà l’immunità.

