Si è da poco conclusa la diciannovesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 23 dicembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 19a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 23 dicembre

La diciannovesima puntata del Grande Fratello di lunedì 23 dicembre 2024 è iniziata con un confronto tra Eva Grimaldi e Lorenzo Spolverato. L’attrice, entrata nella precedente puntata, non ha risparmiato commenti sulla storia d’amore tra Lorenzo e Shaila Gatta paragonandola ad copione uscito male. L’attrice ha fatto chiaramente intendere di non credere ai sentimenti di Lorenzo che si è difeso dicendo: «in questo rapporto ci ho creduto dal giorno 0, il fatto che sia stato un amore clamoroso ed esplosivo perchè i nostri caratteri ci hanno portato a mostralo in questo modo». Dallo studio Beatrice Luzzi ha difeso Lorenzo invitando la Grimaldi ad essere non solo più prudente, ma anche ad esprimersi con giudizi più ponderati e meno definitivi verso dei ragazzi molto giovani e alle prime armi. Poco dopo si è parlato dei motivi che hanno spinto Lorenzo a lasciare Shaila; se da un lato la ex velina di Striscia La Notizia ha ammesso di essere ancora innamorata, Lorenzo ha confessato di amarla ancora, ma di non essere pronto ad un sentimento così grande.

Spazio poi alla prima sorpresa di Natale della serata che ha visto Amanda Lecciso e Ilaria di Non è la Rai riabbracciare i figli. Poco dopo Giglio ha ricevuto il suo regalo di Natale: un bacio sotto al vischio con Yulia. Non sono mancati nuovi confronti come quello tra Luisa, la mamma di Shaila, e Lorenzo e quello tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. La ex cantante dei Gazosa ha rivelato cosa è successo sotto le coperte con l’attore che ha ricevuto una bellissima lettera d’amore dal compagno Alessandro. Infine spazio alla bellissima complicità nata nella casa tra Helena e Zeudi. Un’amicizia speciale che potrebbe anche diventare amore!

Chi è uscito ieri sera 23 dicembre dal Grande Fratello 2024: Stefano eliminato

Durante la diciannovesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Helena Prestes, Zeudi, Emanuele, Bernardo, Javier, Tommaso e Lorenzo. Il pubblico da casa era chiamato a salvare i due preferiti e alla fine ha votato per Helena e Javier.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 23 dicembre

Durante la diciannovesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Zeudi, Bernardo, Emanuele e le Monsè. Chi vuoi salvare Zeudi, Bernardo, Emanuele e le Monsè? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla cosa.

