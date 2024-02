Si è da poco conclusa la 38ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Durante la lunga diretta è stato svelato il verdetto del televoto con un nuovo concorrente eliminato dalla casa, ma spazio anche alle nomination che hanno decretato i papabili candidati alla finale. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda mercoledì 21 febbraio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 38ima puntata del Grande Fratello 2024 di mercoledì 21 febbraio

La trentottesima puntata del Grande Fratello di mercoledì 21 febbraio 2024 è iniziata con il confronto tra Marco Maddaloni contro Simona Tagli e Beatrice Luzzi. Il campione di judoka è stato etichettato come burattinaio interessato alla vittoria finale, ma si è difeso: «se hanno visto poca signorilità ho risposto a quella cosa lì. Sul burattinaio mi fa sorridere, prima ero Giuseppe Garibaldi, loro possono parlare di me sempre, io di loro non parlo mai, parlo di altre cose». Nella casa tutti i ragazzi sono dalla sua parte. Spazio poi alla crisi di Federico che, dopo l’ultima nomination, ha avuto un crollo emotivo. Il modello nel confessionale si è raccontato aprendo il suo cuore e mostrando tutte le sue ferite: «sono stato da piccolo un bimbo prodigio, non sono mai stato un bambino». Non mancano le sorprese: la prima è per Greta che riabbraccia i suoi amati nonni, mentre Stefano riceve una bellissima lettera del suo fidanzato.

Nella casa non mancano i litigi e gli scontri che coinvolgono Simona Tagli. La conduttrice si è scontrata prima con Rosy e poi con Alessio, ma poco dopo nel confessionale parla del suo passato amoroso e dei motivi che l’hanno spinta al voto di castità. Impossibile non parlare di Mirko e Perla: dopo il ricongiungimento della scorsa settimana, i due affrontano dubbi e paure seppur separati.

Chi è uscito ieri sera 21 febbraio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentottesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto con il nome concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Beatrice, Sergio, Federico e Stefano. Il concorrente meno votato e quindi eliminato dalla casa è Stefano Miele con solo il 13% dei voti. Ecco le percentuali di voto: 27% Beatrice, 24% Marco Maddaloni, 20% Federico, 16% Sergio e 13% Stefano.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 21 febbraio

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. In questa puntata i concorrenti veterani sono stati gli unici protagonisti delle votazioni visto che il concorrente più votato sarà il primo finalista di questa edizione. I concorrenti più votati nella casa sono: Rosy e Massimiliano. A loro si aggiungono: Beatrice e Grecia.

Chi vuoi in finale tra Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy? Il concorrente più votato sarà il primo concorrente finalista nella puntata di lunedì 26 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 21 febbraio

